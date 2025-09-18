Гороскоп на 18 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 18 сентября, для знаков Зодиака пройдет под влиянием убывающей Луны в знаке Льва и 27-х лунных суток. Астрологи говорят, что это день поиска внутреннего "я", духовного роста и новых знаний, которые приходят через интуицию. Энергия дня способствует смелым планам, социальным делам и коллективным инициативам.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

В четверг вы почувствуете прилив сил и желание действовать, но стоит избегать поспешных решений. День принесет пользу, если направите энергию в творчество или социальные инициативы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете, что энергии больше, чем обычно, и захотите действовать смелее. Однако не спешите, потому что чрезмерная импульсивность может испортить результаты дня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Интуиция подскажет вам правильный путь, особенно в рабочих моментах. Астрологи советуют избегать лишней суеты и сосредоточиться на главном.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете почувствовать потребность в общении и поддержке друзей. Четверг будет благоприятным для коллективных дел и помощи другим.

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот четверг вы можете неожиданно получить комплимент или признание, которое поднимет настроение и придаст уверенности. День благоприятен для презентаций, смелых шагов и даже для того, чтобы сменить имидж.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Это день, когда стоит подвести итоги и закрепить достижения. Но не перегружайте себя делами — лучше оставьте время для отдыха и восстановления.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День благоприятен для социальных событий и встреч, где вы сможете произвести хорошее впечатление. Но астрологи советуют избегать финансовых рисков.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день полезно обратить внимание на здоровье и провести очищающие практики. Астрологи подчеркивают: доверяйте интуиции — она сегодня безошибочна.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете стремиться к новым впечатлениям, и этот день может подарить неожиданные идеи. Удачными будут путешествия, коллективные мероприятия или обучение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четверг напомнит вам о важности баланса между работой и отдыхом. Даже небольшая пауза поможет сохранить силы для будущих свершений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете почувствовать вдохновение на смелые проекты, но не берите на себя слишком много сразу. Лучше сделать один важный шаг и закрепить результат.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит провести этот день спокойнее, слушать музыку, заниматься тем, что приносит внутренний баланс. Четверг поможет вам найти нужные ответы в тишине и самоуглублении.

Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Кто из знаков Зодиака обретет финансовый успех до 21 сентября.

Кто из знаков Зодиака погрузится в хаос из-за ретроградного Урана.

Кому из знаков Зодиака в сентябре придется принимать серьезное решение.

Кому из знаков Зодиака следует позаботиться о здоровье в сентябре.

Каким знакам Зодиака сентябрьское солнечное затмение принесет испытания.