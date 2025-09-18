Гороскоп на 18 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, для знаків Зодіаку пройде під впливом спадного Місяця у знаку Лева та 27-ї місячної доби. Астрологи кажуть, що це день пошуку внутрішнього "я", духовного зростання та нових знань, які приходять через інтуїцію. Енергія дня сприяє сміливим планам, соціальним справам і колективним ініціативам.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 18 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У четвер ви відчуєте приплив сил і бажання діяти, але варто уникати поспішних рішень. День принесе користь, якщо скеруєте енергію у творчість чи соціальні ініціативи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте, що енергії більше, ніж зазвичай, та захочете діяти сміливіше. Проте не поспішайте, бо надмірна імпульсивність може зіпсувати результати дня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інтуїція підкаже вам правильний шлях, особливо у робочих моментах. Астрологи радять уникати зайвої метушні та зосередитись на головному.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути потребу у спілкуванні й підтримці друзів. Четвер буде сприятливим для колективних справ та допомоги іншим.

Лев (23 липня — 21 серпня)

У цей четвер ви можете несподівано отримати комплімент чи визнання, яке підніме настрій і додасть упевненості. День сприятливий для презентацій, сміливих кроків і навіть для того, щоб змінити імідж.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Це день, коли варто підвести підсумки та закріпити досягнення. Але не перевантажуйте себе справами — краще залиште час для відпочинку та відновлення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для соціальних подій і зустрічей, де ви зможете справити гарне враження. Але астрологи радять уникати фінансових ризиків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цей день корисно звернути увагу на здоров'я та провести очищувальні практики. Астрологи наголошують: довіряйте інтуїції — вона сьогодні безпомилкова.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви прагнутимете нових вражень, і цей день може подарувати несподівані ідеї. Вдалими будуть подорожі, колективні заходи чи навчання.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Четвер нагадає вам про важливість балансу між роботою і відпочинком. Навіть невелика пауза допоможе зберегти сили для майбутніх звершень.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете відчути натхнення на сміливі проєкти, але не беріть на себе занадто багато одразу. Ліпше зробити один важливий крок і закріпити результат.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам варто провести цей день спокійніше, слухати музику, займатися тим, що приносить внутрішній баланс. Четвер допоможе вам знайти потрібні відповіді у тиші та самозаглибленні.

