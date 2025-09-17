Видео
Гороскоп на 17 сентября: Овнам — всплеск энергии, Львам — гордыня

Гороскоп на 17 сентября: Овнам — всплеск энергии, Львам — гордыня

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 17 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Среда, 17 сентября, проходит под влиянием убывающей Луны в знаке Льва и 26-х лунных суток. Астрологи предупреждают: это непростой день, когда гордыня и излишняя самоуверенность могут привести к конфликтам. Всем знакам Зодиака стоит избегать финансовых рисков, не браться за новые дела и не поддаваться эмоциональным порывам.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 17 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В среду вы можете почувствовать всплеск энергии, но стоит направить его в творчество или физическую активность. Избегайте конфликтов на работе — эмоции могут сыграть против вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День склоняет к излишнему упрямству, поэтому попробуйте быть более гибкими. Хорошее время для семейных дел, которые принесут вам спокойствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы будете стремиться к вниманию, но чрезмерные амбиции могут вызвать недоразумения. Лучше сосредоточиться на дружеских встречах и легком общении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня важно избегать нервных людей и конфликтных ситуаций. Проведите время в комфортной атмосфере — это поможет сохранить гармонию.

Лев (23 июля — 21 августа)

В среду вы будете сиять, но не позволяйте гордыне затмить здравый смысл. Будьте открытыми к комплиментам и не забывайте дарить их другим.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы можете быть слишком требовательными к себе и окружающим. Лучше заняться мелкими делами, которые принесут ощущение завершенности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня полезно уделить внимание своему виду — это поможет произвести нужное впечатление. Избегайте финансовых решений, ведь они могут оказаться поспешными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергия дня может вызвать раздражение, но не стоит выливать ее на близких. Лучше найдите время для отдыха и восстановления сил.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В среду вас может потянуть на авантюры, но стоит дважды подумать перед тем, как рисковать. Вместо этого подарите радость себе и друзьям — легкая встреча принесет удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для того, чтобы отпустить чрезмерный контроль и сосредоточиться на мелочах. Атмосфера семейного уюта поможет снять напряжение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете испытывать желание выделиться, но не пытайтесь затмить других. Астрологи советуют сохранять равновесие и быть внимательными к словам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среда подарит вам интуитивные подсказки, поэтому доверяйте своему внутреннему голосу. Избегайте поспешных решений и позвольте событиям развиваться естественно.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 17 сентября
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
