Гороскоп на 17 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 17 сентября: Овнам — всплеск энергии, Львам — гордыня
Среда, 17 сентября, проходит под влиянием убывающей Луны в знаке Льва и 26-х лунных суток. Астрологи предупреждают: это непростой день, когда гордыня и излишняя самоуверенность могут привести к конфликтам. Всем знакам Зодиака стоит избегать финансовых рисков, не браться за новые дела и не поддаваться эмоциональным порывам.
Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 17 сентября.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В среду вы можете почувствовать всплеск энергии, но стоит направить его в творчество или физическую активность. Избегайте конфликтов на работе — эмоции могут сыграть против вас.
Телец (21 апреля — 21 мая)
День склоняет к излишнему упрямству, поэтому попробуйте быть более гибкими. Хорошее время для семейных дел, которые принесут вам спокойствие.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы будете стремиться к вниманию, но чрезмерные амбиции могут вызвать недоразумения. Лучше сосредоточиться на дружеских встречах и легком общении.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня важно избегать нервных людей и конфликтных ситуаций. Проведите время в комфортной атмосфере — это поможет сохранить гармонию.
Лев (23 июля — 21 августа)
В среду вы будете сиять, но не позволяйте гордыне затмить здравый смысл. Будьте открытыми к комплиментам и не забывайте дарить их другим.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Вы можете быть слишком требовательными к себе и окружающим. Лучше заняться мелкими делами, которые принесут ощущение завершенности.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня полезно уделить внимание своему виду — это поможет произвести нужное впечатление. Избегайте финансовых решений, ведь они могут оказаться поспешными.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Энергия дня может вызвать раздражение, но не стоит выливать ее на близких. Лучше найдите время для отдыха и восстановления сил.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В среду вас может потянуть на авантюры, но стоит дважды подумать перед тем, как рисковать. Вместо этого подарите радость себе и друзьям — легкая встреча принесет удовольствие.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День подходит для того, чтобы отпустить чрезмерный контроль и сосредоточиться на мелочах. Атмосфера семейного уюта поможет снять напряжение.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы можете испытывать желание выделиться, но не пытайтесь затмить других. Астрологи советуют сохранять равновесие и быть внимательными к словам.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Среда подарит вам интуитивные подсказки, поэтому доверяйте своему внутреннему голосу. Избегайте поспешных решений и позвольте событиям развиваться естественно.
Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025
Кому из знаков Зодиака период с 15 по 21 сентября принесет финансовый успех.
Какому знаку Зодиака придется принимать сложное решение в сентябре.
Кто из знаков Зодиака погрузится в хаос из-за ретроградного Урана.
Каким знакам Зодиака сентябрьское солнечное затмение принесет испытания.
Кому из знаков Зодиака следует позаботиться о здоровье в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!