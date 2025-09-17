Відео
Головна Гороскоп Гороскоп на 17 вересня: Овнам — сплеск енергії, Левам — гординя

Гороскоп на 17 вересня: Овнам — сплеск енергії, Левам — гординя

Дата публікації: 17 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 17 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Середа, 17 вересня, проходить під впливом спадного Місяця у знаку Лева та 26-ї місячної доби. Астрологи попереджають: це непростий день, коли гординя та зайва самовпевненість можуть призвести до конфліктів. Усім знакам Зодіаку варто уникати фінансових ризиків, не братися за нові справи і не піддаватися емоційним поривам.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 17 вересня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

У середу ви можете відчути сплеск енергії, але варто спрямувати його у творчість чи фізичну активність. Уникайте конфліктів на роботі — емоції можуть зіграти проти вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День схиляє до зайвої впертості, тож спробуйте бути гнучкішими. Гарний час для родинних справ, які принесуть вам спокій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви прагнутимете уваги, але надмірні амбіції можуть викликати непорозуміння. Ліпше зосередитись на дружніх зустрічах і легкому спілкуванні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні важливо уникати нервових людей і конфліктних ситуацій. Проведіть час у комфортній атмосфері — це допоможе зберегти гармонію.

Лев (23 липня — 21 серпня)

У середу ви сяятимете, але не дозволяйте гордині затьмарити здоровий глузд. Будьте відкритими до компліментів і не забувайте дарувати їх іншим.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви можете бути надто вимогливими до себе та оточення. Краще зайнятися дрібними справами, які принесуть відчуття завершеності.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні корисно приділити увагу своєму вигляду — це допоможе справити потрібне враження. Уникайте фінансових рішень, адже вони можуть виявитися поспішними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Енергія дня може викликати роздратування, але не варто виливати її на близьких. Краще знайдіть час для відпочинку й відновлення сил.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У середу вас може потягнути на авантюри, але варто двічі подумати перед тим, як ризикувати. Замість цього подаруйте радість собі й друзям — легка зустріч принесе задоволення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День підходить для того, щоб відпустити надмірний контроль і зосередитися на дрібницях. Атмосфера сімейного затишку допоможе зняти напругу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете відчувати бажання виділитися, але не намагайтеся затьмарити інших. Астрологи радять зберігати рівновагу й бути уважними до слів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Середа подарує вам інтуїтивні підказки, тож довіряйте своєму внутрішньому голосу. Уникайте поспішних рішень і дозвольте подіям розвиватися природно.

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку період з 15 по 21 вересня принесе фінансовий успіх.

Якому знаку Зодіаку доведеться ухвалювати складне рішення у вересні.

Хто зі знаків Зодіаку порине у хаос через ретроградний Уран.

Яким знакам Зодіаку вересневе сонячне затемнення принесе випробування

Кому зі знаків Зодіаку слід подбати про здоров'я у вересні.

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
