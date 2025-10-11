Гороскоп на 11 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 11 октября, обещает быть активным и энергетически мощным. Убывающая Луна в знаке Близнецы усиливает желание действовать, двигаться, делиться идеями. 21-е лунные сутки — время пробуждения силы, когда важно не сидеть на месте, а участвовать в событиях, встречах и общении. Астрологи советуют использовать эту субботу для старта новых проектов, знакомств или изменений в карьере — все, что начнется сегодня, будет иметь шанс на успех. Также день благоприятен для активного отдыха, коротких поездок и искренних разговоров.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 11 октября.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы почувствуете прилив сил и желание что-то изменить. Астрологи советуют направить эту энергию в конкретное дело — даже маленький шаг вперед принесет заметный результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эта суббота благоприятна для общения и обмена мнениями. Вас могут пригласить на встречу или мероприятие, которое откроет перед вами новые возможности — не отказывайтесь, даже если не очень хочется.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Луна в вашем знаке заряжает вдохновением и интересом к жизни. Но не распыляйтесь — выберите одну главную цель и действуйте, не слушая чужих сомнений.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для совместных дел и семейных встреч. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем в последнее время было непросто, — главное, не замыкаться в себе.

Лев (23 июля — 21 августа)

Суббота подарит вам шанс заявить о себе или получить признание. Если будете действовать уверенно, а не с гордостью, то получите поддержку от людей, которых раньше недооценивали.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня не стоит пытаться все контролировать — позвольте событиям идти своим путем. Вы можете получить подсказку или знак, который поможет изменить подход к давно не двигавшемуся делу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи советуют не откладывать то, что вы давно хотели сделать для себя. Сегодня хороший день для встреч, покупок и коротких поездок — главное, не перегружайте себя обещаниями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать сильное желание действовать — и это правильно. Но учитывайте детали, чтобы не разрушить то, что строите; в отношениях избегайте ревности и спешки в выводах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день создан для общения и вдохновения. Вас может заинтересовать новый проект или человек, который поможет увидеть ситуацию с другой стороны — не бойтесь новых контактов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота способствует переменам в работе или финансовой сфере. Если давно думали попробовать новое направление, сегодня — хороший день, чтобы сделать первый шаг, даже символический.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День подталкивает к движению, встречам и новым впечатлениям. Вы сможете найти ответы на давно волнующие вопросы, если позволите себе выйти из рутины и взглянуть на ситуацию шире.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эта суббота может быть беспокойной, но наполненной смыслом. Если не будете убегать от общения, то встретите человека или событие, которое вдохновит вас на важные изменения.

Также делимся другими астрологическими прогнозами на осень 2025

Кто из знаков Зодиака окажется на волне счастья в эти выходные 11-12 октября.

Кому ретроградный Юпитер приготовил настоящие сюрпризы в карьере, финансах и личной жизни.

Кого будет сопровождать удача во время сезона Весов.

Кто из знаков Зодиака должен следить за расходами в октябре.

Кому второй месяц осени принесет настоящее чудо.