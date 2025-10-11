Гороскоп на 11 жовтня 2025 року — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 жовтня, обіцяє бути активним й енергетично потужним. Спадний Місяць у знаку Близнюки підсилює бажання діяти, рухатися, ділитися ідеями. 21-ша місячна доба — час пробудження сили, коли важливо не сидіти на місці, а брати участь у подіях, зустрічах і спілкуванні. Астрологи радять використовувати цю суботу для старту нових проєктів, знайомств або змін у кар'єрі — усе, що почнеться сьогодні, матиме шанс на успіх. Також день сприятливий для активного відпочинку, коротких поїздок і щирих розмов.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 11 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви відчуєте приплив сил і бажання щось змінити. Астрологи радять спрямувати цю енергію в конкретну справу — навіть маленький крок уперед принесе помітний результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця субота сприятлива для спілкування й обміну думками. Вас можуть запросити на зустріч або захід, який відкриє перед вами нові можливості — не відмовляйтеся, навіть якщо не дуже хочеться.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Місяць у вашому знаку заряджає натхненням і цікавістю до життя. Але не розпорошуйтеся — виберіть одну головну мету й дійте, не слухаючи чужих сумнівів.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для спільних справ і родинних зустрічей. Ви зможете знайти спільну мову навіть з тими, з ким останнім часом було непросто, — головне, не замикатися в собі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота подарує вам шанс заявити про себе або отримати визнання. Якщо діятимете впевнено, а не з гордістю, то отримаєте підтримку від людей, яких раніше недооцінювали.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні не варто намагатися все контролювати — дозвольте подіям іти своїм шляхом. Ви можете отримати підказку або знак, який допоможе змінити підхід до справи, що давно не рухалася.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи радять не відкладати те, що ви давно хотіли зробити для себе. Сьогодні добрий день для зустрічей, покупок і коротких поїздок — головне, не перевантажуйте себе обіцянками.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви можете відчути сильне бажання діяти — і це правильно. Але зважайте на деталі, щоб не зруйнувати те, що будуєте; у стосунках уникайте ревнощів і поспіху у висновках.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день створений для спілкування й натхнення. Вас може зацікавити новий проєкт або людина, яка допоможе побачити ситуацію з іншого боку — не бійтеся нових контактів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота сприяє змінам у роботі або фінансовій сфері. Якщо давно думали спробувати новий напрямок, сьогодні — гарний день, щоб зробити перший крок, навіть символічний.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День підштовхує до руху, зустрічей і нових вражень. Ви зможете знайти відповіді на запитання, що давно хвилюють, якщо дозволите собі вийти з рутини й поглянути на ситуацію ширше.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ця субота може бути неспокійною, але наповненою змістом. Якщо не будете тікати від спілкування, то зустрінете людину або подію, яка надихне вас на важливі зміни.

