Гороскоп по картам Таро на 29 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сегодня, 29 августа, будет особым днем, когда Вселенная откроет важные подсказки для каждого. Карты Таро предсказывают: этот день может стать переломным в сферах любви, финансов или личных решений. Одни знаки Зодиака получат мощный толчок к развитию, другие — шанс пересмотреть старые привычки и сделать шаг в будущее.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 29 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 29 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

Сегодня ваша проницательность станет главным инструментом. "Королева Кубков" в перевернутом положении подсказывает: доверяйте не словам, а поступкам людей. Вы сможете разглядеть скрытые намерения и даже помочь близкому человеку. Задавайте вопросы — ответ откроет путь к гармонии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Ваша задача сегодня — избавиться от сомнений. Перевернутая "Двойка Жезлов" напоминает: слишком долгие размышления могут стать ловушкой. Стоит сделать смелый шаг вперед. Риск в пятницу откроет новые горизонты.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Любовники"

Эта карта говорит о выборе сердцем. 29 августа вы можете почувствовать соблазн сравнивать то, что имеете, с тем, что кажется более привлекательным. "Любовники" напоминают: цените момент и не отвлекайтесь на иллюзии. Ваша настоящая сила — в преданности и присутствии здесь и сейчас.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Суд" (перевернутый)

Сегодня вы можете почувствовать легкую неуверенность в себе. Перевернутый "Суд" символизирует сомнения, которые заставляют ставить под вопрос даже знакомое. Дайте себе время, не спешите с выводами. Это процесс роста, который поможет вам увидеть истину.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)

Ваша задача на сегодня — благодарность. Карта "Пятерка Кубков" в перевернутом положении открывает путь к радости и новым ощущениям. Научитесь видеть счастье даже в мелочах — и этот день станет для вас по-настоящему светлым.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Эта карта подтверждает вашу практичность и рассудительность. 29 августа Вселенная напоминает: ваша внимательность и ответственность ценятся и приносят плоды. Продолжайте делать то, что умеете лучше всего, — результат не заставит себя ждать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов" (перевернутая)

Сегодня у вас может появиться внутренний конфликт, который вы не готовы обсуждать открыто. Карта дня советует обратиться к человеку, которому доверяете: другу, психологу или наставнику. Свежий взгляд поможет найти решение там, где вы его не замечали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

29 августа для вас — день стабильности и финансовых возможностей. "Десятка Пентаклей" подчеркивает вашу силу в денежных вопросах. Используйте этот день, чтобы вдохновить других на правильное отношение к ресурсам и поделиться своим опытом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Шестерка Мечей" (перевернутая)

Вы известны своей свободой, но сегодня можете почувствовать застой. Перевернутая "Шестерка Мечей" показывает: ситуация пока не движется, но это временно. Готовьтесь — скоро откроется новый путь, и вы сможете двинуться вперед.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Жрица"

Этот день подарит вам мудрого человека или важный духовный урок. Карта "Жрица" призывает слушать интуицию и обращать внимание на знаки. Даже если советы других кажутся непонятными, со временем вы осознаете их ценность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать потребность замедлиться и просто наблюдать. Перевернутая "Королева Жезлов" призывает: не заставляйте себя действовать, если нет сил. Позвольте жизни течь — иногда пассивность приносит больше пользы, чем спешка.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Эта карта символизирует новое начало. Для Рыб 29 августа станет шансом начать что-то важное с чистого листа. Используйте этот день как отправную точку, ведь любая идея, рожденная сегодня, имеет большой потенциал.

