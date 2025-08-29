Гороскоп по картам Таро на 29 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 августа 2025 по Таро
Сегодня, 29 августа, будет особым днем, когда Вселенная откроет важные подсказки для каждого. Карты Таро предсказывают: этот день может стать переломным в сферах любви, финансов или личных решений. Одни знаки Зодиака получат мощный толчок к развитию, другие — шанс пересмотреть старые привычки и сделать шаг в будущее.
Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 29 августа 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 29 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)
Сегодня ваша проницательность станет главным инструментом. "Королева Кубков" в перевернутом положении подсказывает: доверяйте не словам, а поступкам людей. Вы сможете разглядеть скрытые намерения и даже помочь близкому человеку. Задавайте вопросы — ответ откроет путь к гармонии.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)
Ваша задача сегодня — избавиться от сомнений. Перевернутая "Двойка Жезлов" напоминает: слишком долгие размышления могут стать ловушкой. Стоит сделать смелый шаг вперед. Риск в пятницу откроет новые горизонты.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Любовники"
Эта карта говорит о выборе сердцем. 29 августа вы можете почувствовать соблазн сравнивать то, что имеете, с тем, что кажется более привлекательным. "Любовники" напоминают: цените момент и не отвлекайтесь на иллюзии. Ваша настоящая сила — в преданности и присутствии здесь и сейчас.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Суд" (перевернутый)
Сегодня вы можете почувствовать легкую неуверенность в себе. Перевернутый "Суд" символизирует сомнения, которые заставляют ставить под вопрос даже знакомое. Дайте себе время, не спешите с выводами. Это процесс роста, который поможет вам увидеть истину.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Пятерка Кубков" (перевернутая)
Ваша задача на сегодня — благодарность. Карта "Пятерка Кубков" в перевернутом положении открывает путь к радости и новым ощущениям. Научитесь видеть счастье даже в мелочах — и этот день станет для вас по-настоящему светлым.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)
Эта карта подтверждает вашу практичность и рассудительность. 29 августа Вселенная напоминает: ваша внимательность и ответственность ценятся и приносят плоды. Продолжайте делать то, что умеете лучше всего, — результат не заставит себя ждать.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Пятерка Жезлов" (перевернутая)
Сегодня у вас может появиться внутренний конфликт, который вы не готовы обсуждать открыто. Карта дня советует обратиться к человеку, которому доверяете: другу, психологу или наставнику. Свежий взгляд поможет найти решение там, где вы его не замечали.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Десятка Пентаклей"
29 августа для вас — день стабильности и финансовых возможностей. "Десятка Пентаклей" подчеркивает вашу силу в денежных вопросах. Используйте этот день, чтобы вдохновить других на правильное отношение к ресурсам и поделиться своим опытом.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Шестерка Мечей" (перевернутая)
Вы известны своей свободой, но сегодня можете почувствовать застой. Перевернутая "Шестерка Мечей" показывает: ситуация пока не движется, но это временно. Готовьтесь — скоро откроется новый путь, и вы сможете двинуться вперед.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Жрица"
Этот день подарит вам мудрого человека или важный духовный урок. Карта "Жрица" призывает слушать интуицию и обращать внимание на знаки. Даже если советы других кажутся непонятными, со временем вы осознаете их ценность.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)
Сегодня вы можете почувствовать потребность замедлиться и просто наблюдать. Перевернутая "Королева Жезлов" призывает: не заставляйте себя действовать, если нет сил. Позвольте жизни течь — иногда пассивность приносит больше пользы, чем спешка.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Эта карта символизирует новое начало. Для Рыб 29 августа станет шансом начать что-то важное с чистого листа. Используйте этот день как отправную точку, ведь любая идея, рожденная сегодня, имеет большой потенциал.
