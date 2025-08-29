Гороскоп за картами Таро на 29 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

Сьогодні, 29 серпня, буде особливим днем, коли Всесвіт відкриє важливі підказки для кожного. Карти Таро віщують: цей день може стати переломним у сферах кохання, фінансів чи особистих рішень. Одні знаки Зодіаку отримають потужний поштовх до розвитку, інші — шанс переглянути старі звички та зробити крок у майбутнє.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 29 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 29 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)

Сьогодні ваша проникливість стане головним інструментом. "Королева Кубків" у перевернутому положенні підказує: довіряйте не словам, а вчинкам людей. Ви зможете розгледіти приховані наміри й навіть допомогти близькій людині. Ставте запитання — відповідь відкриє шлях до гармонії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Ваше завдання сьогодні — позбутися сумнівів. Перевернута "Двійка Жезлів" нагадує: занадто довгі роздуми можуть стати пасткою. Варто зробити сміливий крок уперед. Ризик у п'ятницю відкриє нові горизонти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Коханці"

Ця карта говорить про вибір серцем. 29 серпня ви можете відчути спокусу порівнювати те, що маєте, з тим, що здається привабливішим. "Коханці" нагадують: цінуйте момент і не відволікайтеся на ілюзії. Ваша справжня сила — у відданості й присутності тут і зараз.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Суд" (перевернутий)

Сьогодні ви можете відчути легку невпевненість у собі. Перевернутий "Суд" символізує сумніви, які змушують ставити під питання навіть знайоме. Дайте собі час, не поспішайте з висновками. Це процес зростання, який допоможе вам побачити істину.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)

Ваше завдання на сьогодні — подяка. Карта "П'ятірка Кубків" у перевернутому положенні відкриває шлях до радості та нових відчуттів. Навчіться бачити щастя навіть у дрібницях — і цей день стане для вас по-справжньому світлим.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Ця карта підтверджує вашу практичність і розсудливість. 29 серпня Всесвіт нагадує: ваша уважність та відповідальність цінуються і приносять плоди. Продовжуйте робити те, що вмієте найкраще, — результат не забариться.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "П'ятірка Жезлів" (перевернута)

Сьогодні у вас може з'явитися внутрішній конфлікт, який ви не готові обговорювати відкрито. Карта дня радить звернутися до людини, якій довіряєте: друга, психолога чи наставника. Свіжий погляд допоможе знайти рішення там, де ви його не помічали.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

29 серпня для вас — день стабільності та фінансових можливостей. "Десятка Пентаклів" підкреслює вашу силу в грошових питаннях. Використайте цей день, щоб надихнути інших на правильне ставлення до ресурсів і поділитися своїм досвідом.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шістка Мечів" (перевернута)

Ви відомі своєю свободою, але сьогодні можете відчути застій. Перевернута "Шістка Мечів" показує: ситуація поки що не рухається, та це тимчасово. Готуйтеся — скоро відкриється новий шлях, і ви зможете рушити вперед.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Жриця"

Цей день подарує вам мудру людину або важливий духовний урок. Карта "Жриця" закликає слухати інтуїцію й звертати увагу на знаки. Навіть якщо поради інших здаються незрозумілими, з часом ви усвідомите їхню цінність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути потребу сповільнитися та просто спостерігати. Перевернута "Королева Жезлів" закликає: не примушуйте себе діяти, якщо немає сил. Дозвольте життю текти — іноді пасивність приносить більше користі, ніж поспіх.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ця карта символізує новий початок. Для Риб 29 серпня стане шансом почати щось важливе з чистого аркуша. Використайте цей день як відправну точку, адже будь-яка ідея, народжена сьогодні, має великий потенціал.

