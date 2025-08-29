Гороскоп за картами Таро на 29 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 серпня 2025 за Таро
Сьогодні, 29 серпня, буде особливим днем, коли Всесвіт відкриє важливі підказки для кожного. Карти Таро віщують: цей день може стати переломним у сферах кохання, фінансів чи особистих рішень. Одні знаки Зодіаку отримають потужний поштовх до розвитку, інші — шанс переглянути старі звички та зробити крок у майбутнє.
Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 29 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 29 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Королева Кубків" (перевернута)
Сьогодні ваша проникливість стане головним інструментом. "Королева Кубків" у перевернутому положенні підказує: довіряйте не словам, а вчинкам людей. Ви зможете розгледіти приховані наміри й навіть допомогти близькій людині. Ставте запитання — відповідь відкриє шлях до гармонії.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)
Ваше завдання сьогодні — позбутися сумнівів. Перевернута "Двійка Жезлів" нагадує: занадто довгі роздуми можуть стати пасткою. Варто зробити сміливий крок уперед. Ризик у п'ятницю відкриє нові горизонти.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Коханці"
Ця карта говорить про вибір серцем. 29 серпня ви можете відчути спокусу порівнювати те, що маєте, з тим, що здається привабливішим. "Коханці" нагадують: цінуйте момент і не відволікайтеся на ілюзії. Ваша справжня сила — у відданості й присутності тут і зараз.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Суд" (перевернутий)
Сьогодні ви можете відчути легку невпевненість у собі. Перевернутий "Суд" символізує сумніви, які змушують ставити під питання навіть знайоме. Дайте собі час, не поспішайте з висновками. Це процес зростання, який допоможе вам побачити істину.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "П'ятірка Кубків" (перевернута)
Ваше завдання на сьогодні — подяка. Карта "П'ятірка Кубків" у перевернутому положенні відкриває шлях до радості та нових відчуттів. Навчіться бачити щастя навіть у дрібницях — і цей день стане для вас по-справжньому світлим.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)
Ця карта підтверджує вашу практичність і розсудливість. 29 серпня Всесвіт нагадує: ваша уважність та відповідальність цінуються і приносять плоди. Продовжуйте робити те, що вмієте найкраще, — результат не забариться.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "П'ятірка Жезлів" (перевернута)
Сьогодні у вас може з'явитися внутрішній конфлікт, який ви не готові обговорювати відкрито. Карта дня радить звернутися до людини, якій довіряєте: друга, психолога чи наставника. Свіжий погляд допоможе знайти рішення там, де ви його не помічали.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Десятка Пентаклів"
29 серпня для вас — день стабільності та фінансових можливостей. "Десятка Пентаклів" підкреслює вашу силу в грошових питаннях. Використайте цей день, щоб надихнути інших на правильне ставлення до ресурсів і поділитися своїм досвідом.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Шістка Мечів" (перевернута)
Ви відомі своєю свободою, але сьогодні можете відчути застій. Перевернута "Шістка Мечів" показує: ситуація поки що не рухається, та це тимчасово. Готуйтеся — скоро відкриється новий шлях, і ви зможете рушити вперед.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Жриця"
Цей день подарує вам мудру людину або важливий духовний урок. Карта "Жриця" закликає слухати інтуїцію й звертати увагу на знаки. Навіть якщо поради інших здаються незрозумілими, з часом ви усвідомите їхню цінність.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)
Сьогодні ви можете відчути потребу сповільнитися та просто спостерігати. Перевернута "Королева Жезлів" закликає: не примушуйте себе діяти, якщо немає сил. Дозвольте життю текти — іноді пасивність приносить більше користі, ніж поспіх.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Ця карта символізує новий початок. Для Риб 29 серпня стане шансом почати щось важливе з чистого аркуша. Використайте цей день як відправну точку, адже будь-яка ідея, народжена сьогодні, має великий потенціал.
