Гороскоп по картам Таро на 19 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Пятница, 19 сентября, обещает быть насыщенной на события для многих представителей зодиакального круга. По предсказанию магических карт Таро, некоторые из знаков Зодиака получат шанс осуществить мечту, другие — наконец-то избавятся от сомнений и смогут двигаться дальше. А для кого-то этот день станет испытанием.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 19 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Овны получат шанс в этот день осуществить мечту. Ваше сердце будет наполнено радостью и надеждой, благодаря маленьким победам и правильным решениям. Пятница учит вас ценить результаты своего труда и делиться опытом с теми, кто в этом нуждается.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей" (перевернутая)

Не позволяйте эгоизму управлять вами. Сегодня карты Таро напоминают: щедрость должна быть в балансе. Вы можете слишком скупо делиться или, наоборот, отдать больше, чем нужно. Старайтесь быть справедливыми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Паж Мечей"

Этот день открывает перед вами новые горизонты. Вы почувствуете жажду знаний и будете искать ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Карта дня советует задавать больше вопросов, чтобы получить полное понимание ситуации.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

Вас ждут новые возможности, которых вы раньше не видели. Там, где еще вчера было скучно и однообразно, теперь появляется вдохновение и желание действовать. Вы понимаете собственные чувства и получаете ясность, которая позволит быть искренними и настоящими.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Не расстраивайтесь из-за временных трудностей. Карты Таро напоминают: все проходит, и даже неудачи не могут длиться вечно. Жизнь постоянно меняется, а ваши испытания сегодня станут лишь частью большего пути. Верьте в процесс и позвольте судьбе вести вас.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Сегодня вы получите признание или результат, который станет приятной неожиданностью. Поначалу он может казаться незначительным, но со временем вы поймете его истинную ценность. Радуйтесь даже самым маленьким победам — они формируют ваш большой успех.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Этот день способствует планированию будущего. Карта дня показывает, что пришло время строить стратегию и определять цели. Не спешите, действуйте обдуманно и внимательно. Вы не можете оставаться на месте вечно — нужно двигаться вперед, чтобы мечты обрели четкие очертания.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд" (перевернутая)

Вас могут одолевать сомнения и внутренняя критика. Сегодня вы будете особенно чувствительны к собственным ошибкам. Однако карты Таро напоминают: это признак того, что вы делаете что-то новое и важное. Не позволяйте страхам останавливать ваше развитие — доверьтесь собственным силам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

День потребует от вас баланса и гибкости. В делах может быть много задач, но вы способны справиться со всем, если правильно расставите приоритеты. Посмотрите, что можно изменить или подстроить под обстоятельства — тогда вы легко справитесь с нагрузкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Ваш дом и семья сегодня выходят на первый план. "Десятка Пентаклей" указывает на стабильность и укрепление вашего положения. Даже если возникнут мелкие конфликты, они быстро исчезнут. Этот день станет фундаментом для будущих достижений и спокойствия в вашей жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня главной темой будет партнерство. Для вас это день гармонии, доверия и искренних разговоров. Карты Таро указывают: именно откровенность поможет укрепить отношения и поднять их на новый уровень. Если есть напряжение — ищите путь к примирению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Умеренность" (перевернутая)

Не все предложения этого дня достойны вашего внимания. Вы можете чувствовать внутренний дискомфорт между желанием и реальностью. Карта дня советует сделать паузу, заземлиться и дать себе время. Лучше отказаться от сомнительных дел, чем потерять энергию.

