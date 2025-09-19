Гороскоп за картами Таро на 19 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

П'ятниця, 19 вересня, обіцяє бути насиченою на події для багатьох представників зодіакального кола. За віщуванням магічних карт Таро, дехто зі знаків Зодіаку отримає шанс здійснити мрію, інші — нарешті позбудуться сумнівів і зможуть рухатися далі. А для когось цей день стане випробуванням.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 19 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Овни отримають шанс цього дня здійснити мрію. Ваше серце буде наповнене радістю та надією, завдяки маленьким перемогам та правильним рішенням. П'ятниця вчить вас цінувати результати своєї праці та ділитися досвідом із тими, хто цього потребує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів" (перевернута)

Не дозволяйте егоїзму керувати вами. Сьогодні карти Таро нагадують: щедрість має бути у балансі. Ви можете занадто скупо ділитися або, навпаки, віддати більше, ніж потрібно. Намагайтеся бути справедливими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Паж Мечів"

Цей день відкриває перед вами нові горизонти. Ви відчуєте жагу до знань і будете шукати відповіді на питання, які давно турбують. Карта дня радить ставити більше запитань, щоб отримати повне розуміння ситуації.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

На вас чекають нові можливості, яких ви раніше не бачили. Там, де ще вчора було нудно й одноманітно, тепер з'являється натхнення та бажання діяти. Ви розумієте власні почуття і отримуєте ясність, яка дозволить бути щирими й справжніми.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Не засмучуйтесь через тимчасові труднощі. Карти Таро нагадують: усе минає, і навіть невдачі не можуть тривати вічно. Життя постійно змінюється, а ваші випробування сьогодні стануть лише частиною більшого шляху. Вірте у процес і дозвольте долі вести вас.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Сьогодні ви отримаєте визнання або результат, який стане приємною несподіванкою. Спочатку він може здаватися незначним, але з часом ви зрозумієте його справжню цінність. Радійте навіть найменшим перемогам — вони формують ваш великий успіх.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Цей день сприяє плануванню майбутнього. Карта дня показує, що настав час будувати стратегію і визначати цілі. Не поспішайте, дійте обдумано й уважно. Ви не можете залишатися на місці вічно — потрібно рухатися вперед, щоб мрії отримали чіткі обриси.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

Вас можуть долати сумніви та внутрішня критика. Сьогодні ви будете особливо чутливі до власних помилок. Проте карти Таро нагадують: це ознака того, що ви робите щось нове й важливе. Не дозволяйте страхам зупиняти ваш розвиток — довіртеся власним силам.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

День вимагатиме від вас балансу та гнучкості. У справах може бути багато завдань, але ви здатні впоратися з усім, якщо правильно розставите пріоритети. Подивіться, що можна змінити чи підлаштувати під обставини — тоді ви легко впораєтесь із навантаженням.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Ваш дім і сім'я сьогодні виходять на перший план. "Десятка Пентаклів" вказує на стабільність і зміцнення вашого становища. Навіть якщо виникнуть дрібні конфлікти, вони швидко зникнуть. Цей день стане фундаментом для майбутніх досягнень і спокою у вашому житті.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні головною темою буде партнерство. Для вас це день гармонії, довіри та щирих розмов. Карти Таро вказують: саме відвертість допоможе зміцнити стосунки та підняти їх на новий рівень. Якщо є напруга — шукайте шлях до примирення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Помірність" (перевернута)

Не всі пропозиції цього дня варті вашої уваги. Ви можете відчувати внутрішній дискомфорт між бажанням і реальністю. Карта дня радить зробити паузу, заземлитися і дати собі час. Краще відмовитися від сумнівних справ, ніж втратити енергію.

Також радимо звернути увагу на інші передбачення магічних карт Таро