Мария Тихая — что известно о главной ведьме Украины и чем особенные ее пророчества

Украинская ведьма Мария Тихая. Фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_

Мария Тихая — одна из самых обсуждаемых фигур в украинском медийном пространстве. Известность ей принесло участие в телепроекте "Битва экстрасенсов", где она представила себя как потомственная колдунья и некромантка. После ее имя начало часто появляться в СМИ и соцсетях. Ее прогнозы, интервью и публичные заявления нередко вызывают громкий резонанс, а стиль жизни и расходы на роскошь — повышенное внимание аудитории. При этом сама Мария позиционирует себя не только как главную ведьму Украины, но и как будущую политическую деятельницу.

Что известно о Марии Тихой, ее деятельности, жизни и пророчествах — рассказываем далее в материале Новини.LIVE.

Биография Марии Тихой и путь к популярности

Мария Тихая родилась в 1996 году и проживает в Киеве. Она называет себя потомственной ведьмой и некроманткой, которая работает с энергиями мертвых и духами рода. Ее "дар", по словам самой Марии, проявился в 21 год во время беременности. Тогда она начала чувствовать мистические явления, что и стало толчком к погружению в сферу магии.

Широкую известность Тиха получила после участия в 21 сезоне шоу "Битва экстрасенсов", где дошла до финала. Именно с этого момента ее имя стало известным на всю Украину.

Звание "главная ведьма Украины" закреплено в шапке ее профиля в Instagram. Так Марию довольно часто представляют в украинских СМИ, в частности в телемарафоне.

Мария Тихая на "Битве экстрасенсов". Кадр из видео на Youtube

Что известно о личной жизни Марии Тихой

В юном возрасте Мария вышла замуж, но брак оказался неудачным. По ее словам, муж имел проблемы с наркотиками и проявлял насилие. После рождения дочери она решила развестись и переехать к матери. Сейчас дочкой занимается бабушка, а сама Мария сосредоточена на карьере.

Ведьма Мария Тихая. Фото: stb.ua

Деятельность, заработки и состояние

Мария Тихая позиционирует себя как практик в сфере магии и ритуалов. Она делает как индивидуальные пророчества так и прогнозы о будущем Украины.

Стоимость ее услуг немаленькая: индивидуальная консультация стоит около 12 тыс. грн, а ритуалы стартуют от 1 тыс. долларов. При этом Мария не скрывает свое состояние: за несколько лет деятельности она приобрела три квартиры в Киеве, автомобиль бизнес-класса с водителем, а также создала "коллекцию" из люксовых брендов, ювелирных украшений и натуральных шуб.

Сейчас ведьма ведет YouTube-канал, насчитывающий уже более 200 тыс. подписчиков и Instagram — более 120 тыс. фолловеров. В соцсетях она делится прогнозами, личными размышлениями и личным контентом.

Несмотря на активную деятельность в сфере магии и медийность, Мария Тихая заявляет, что видит себя и в политике. Она подчеркивает, что мечтает о политической карьере и не исключает возможности занять серьезную должность в будущем.

Ведьма Мария Тихая. Кадр из видео на Youtube

Самые громкие пророчества главной ведьмы Украины

Мария Тихая часто делает прогнозы, которые вызывают дискуссии. Одни из самых резонансных:

Удар "Орешника" или же "пророчество о ядерной опасности"

Мария делала расклад на картах Таро и общалась с душами умерших. Как она объяснила, в годовом раскладе карт постоянно выпадала карта пикового туза, которую она трактовала как символ ядерной угрозы или угрозы. По словам Тихой, "Орешник" — это и была ядерка по своей сути.

Через несколько дней после этого прогноза произошли события, которые, по ее мнению, подтвердили правильность видения. Именно тогда начали распространяться слухи, будто Мария получает инсайдерскую информацию от украинских спецслужб. Однако сама колдунья все отрицает.

Сон о Чернобыльской АЭС

Она рассказывала, что после сновидения предсказала обстрелы по объектам на ЧАЭС.

Политические и военные прогнозы

В своих эфирах на YouTube-канале или в комментариях для СМИ Тихая комментирует ход войны, мобилизационные изменения и возможность переговоров с россией. В то же время не все ее прогнозы сбываются — например, предсказание о победе Украины в 2024 году не подтвердилось.

Прогнозы о звездах шоу-бизнеса

Тиха неоднократно делились пророчествами о личной жизни украинских звезд, в частности телеведущей Леси Никитюк, шоумена Владимира Остапчука, певца Владимира Дантеса, певицы Анны Седоковой и других.

Обратите внимание: тарология, нумерология, экстрасенсорика и подобные практики не признаются научными дисциплинами. Они имеют скорее развлекательный характер и базируются на верованиях и традициях. Верить в них или нет — личный выбор каждого.

Журналисты bihus.info опубликовали расследование о Марии Тихой и рассказали подробности ее деятельности.

Мария Тихая предсказывает известному шоумену Владимиру Остапчуку еще один брак.