Марія Тиха — що відомо про головну відьму України та чим особливі її пророцтва

Українська відьма Марія Тиха. Фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_

Марія Тиха — одна з найбільш обговорюваних постатей в українському медійному просторі. Популярність їй принесла участь у телепроєкті "Битва екстрасенсів", де вона представила себе як спадкова чаклунка та некромантка. Після її ім'я почало часто з'являтися в ЗМІ та соцмережах. Її прогнози, інтерв'ю та публічні заяви нерідко викликають гучний резонанс, а стиль життя та витрати на розкіш — підвищену увагу аудиторії. При цьому сама Марія позиціонує себе не лише як головну відьму України, але й як майбутню політичну діячку.

Що відомо про Марію Тиху, її діяльність, життя та пророцтва — розповідаємо далі у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Біографія Марії Тихої та шлях до популярності

Марія Тиха народилася у 1996 році та проживає в Києві. Вона називає себе спадковою відьмою та некроманткою, яка працює з енергіями мертвих і духами роду. Її "дар", за словами самої Марії, проявився у 21 рік під час вагітності. Тоді вона почала відчувати містичні явища, що й стало поштовхом до занурення у сферу магії.

Широку популярність Тиха здобула після участі у 21 сезоні шоу "Битва екстрасенсів", де дійшла до фіналу. Саме з цього моменту її ім'я стало відомим на всю Україну.

Звання "головна відьма України" закріплено в шапці її профілю в Instagram. Так Марію доволі часто представляють в українських ЗМІ, зокрема в телемарафоні.

Марія Тиха на "Битві екстрасенсів". Кадр з відео на Youtube

Що відомо про особисте життя Марії Тихої

У юному віці Марія вийшла заміж, але шлюб виявився невдалим. За її словами, чоловік мав проблеми з наркотиками та проявляв насильство. Після народження доньки вона вирішила розлучитися та переїхати до матері. Зараз донькою опікується бабуся, а сама Марія зосереджена на кар'єрі.

Відьма Марія Тиха. Фото: stb.ua

Діяльність, заробітки та статки

Марія Тиха позиціонує себе як практик у сфері магії та ритуалів. Вона робить як індивідуальні пророцтва, так і прогнози про майбутнє України.

Вартість її послуг немаленька: індивідуальна консультація коштує близько 12 тис. грн, а ритуали стартують від 1 тис. доларів. При цьому Марія не приховує свої статки: за кілька років діяльності вона придбала три квартири у Києві, автомобіль бізнес-класу з водієм, а також створила "колекцію" з люксових брендів, ювелірних прикрас та натуральних шуб.

Зараз відьма веде YouTube-канал, що налічує вже понад 200 тис. підписників, та Instagram — понад 120 тис. фоловерів. У соцмережах вона ділиться прогнозами, особистими роздумами та особистим контентом.

Попри активну діяльність у сфері магії та медійність, Марія Тиха заявляє, що бачить себе й у політиці. Вона підкреслює, що мріє про політичну кар'єру та не виключає можливості обійняти серйозну посаду у майбутньому.

Відьма Марія Тиха. Кадр з відео на Youtube

Найгучніші пророцтва головної відьми України

Марія Тиха часто робить прогнози, які викликають дискусії. Одні з найрезонансніших:

Удар "Орешника" або ж "пророцтво про ядерну небезпеку"

Марія робила розклад на картах Таро та спілкувалася з душами померлих. Як вона пояснила, у річному розкладі карт постійно випадала карта пікового туза, яку вона трактувала як символ ядерної загрози або ж загрози. За словами Тихої, "Орешник" — то і була ядерка за своєю сутністю.

Через кілька днів після цього прогнозу відбулися події, які, на її думку, підтвердили правильність бачення. Саме тоді почали ширитися чутки, ніби Марія отримує інсайдерську інформацію від українських спецслужб. Проте сама чаклунка усе заперечує.

Сон про Чорнобильську АЕС

Вона розповідала, що після сновидіння передбачила обстріли по об'єктам на ЧАЕС.

Політичні та воєнні прогнози

У своїх ефірах на YouTube-каналі або ж у коментарях для ЗМІ Тиха коментує перебіг війни, мобілізаційні зміни та можливість переговорів з Росією. Водночас не всі її прогнози справджуються — наприклад, передбачення про перемогу України у 2024 році не підтвердилося.

Прогнози про зірок шоу-бізнесу

Тиха неодноразово ділилися пророцтвами про особисте життя українських зірок, зокрема телеведучої Лесі Нікітюк, шоумена Володимира Остапчука, співака Володимира Дантеса, співачки Анни Сєдокової та інших.

Зверніть увагу: тарологія, нумерологія, екстрасенсорика та подібні практики не визнаються науковими дисциплінами. Вони мають радше розважальний характер та базуються на віруваннях і традиціях. Вірити в них чи ні — особистий вибір кожного.

Також ми писали:

Журналісти bihus.info опублікували розслідування про Марію Тиху й розповіли подробиці її діяльності.

Марія Тиха пророкує відомому шоумену Володимиру Остапчуку ще один шлюб.