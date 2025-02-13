Захист від ТЦК за 120 000 грн – як відьма з телемарафону заробляє на українцях

Відьма Марія Тиха. Фото: скриншот/YouTube

Фіналістка шоу "Битва екстрасенсів" 2021 року Марія Тиха, яку показують в ефірі загальнонаціонального телемарафону, продає послугу захисту чоловіків від ТЦК за 120 000 грн. Дівчина називає себе "головною відьмою України", має чимало підписників у соцмережах і ворожить на різні теми.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info на YouTube.

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Нумерологи, відьми та мольфари — часті гості в ефірі телемарафону, який фінансується за бюджетні кошти. Глядачі можуть почути прогнози, коли закінчиться війна, чи будуть обстріли у свята, які наслідки матимуть рішення президента США Дональда Трампа і багато іншого. По телевізору навіть показують процес ворожіння та різноманітні ритуали.

"Мольфари, маги і тарологи у державних етерах перетворилися на "експертів", які коментують все: від контрнаступу й закінчення війни до виборів у Штатах. Для каналів — це можливість підняти рейтинги. Для магів і ворожок — здобути довіру аудиторії, щоб надалі продавати свої послуги", — написали в Instagram-акаунті bihus.info.

Відьма, що продає захист від ТЦК

Однією із запрошених гостей телемарафону стала фіналістка проєкту "Битва екстрасенсів" у 2021 році Марія Тиха. Вона має 188 000 підписників у YouTube, 120 000 фоловерів в Instagram, її відео дивляться десятки тисяч людей. "Головна відьма України", як сама себе називає Марія, розповідає в соцмережах і по телебаченню:

чи дійсно Росія готова до перемовин;

чи знизять мобілізаційний вік до 18 років;

чи припинить Україна своє існування у 2025 році;

чи будуть масовані обстріли у свята.

Відео Марії Тихої в YouTube. Фото: скриншот

Дівчина розуміє, які теми хвилюють суспільство, тому розкручує свою популярність прогнозами про перебіг війни. І хоча передбачення збуваються на 80% (за словами відьми), щось таки не підвладно Марії. Наприклад, в ефірі "Ми — Україна" вона спрогнозувала нашу перемогу вже у 2024 році.

Відомо, що особистий прийом у Тихої коштує 12 000 грн. За такі гроші дівчина продивляється проблеми, робить діагностику, дає консультацію з конкретними рекомендаціями. Навіть може захистити від мобілізації, принаймні продає таку послугу за захмарні 120 000 грн.

Листування з відьмою Марією Тихою про захист від ТЦК. Фото: скриншот

Фактчекерка Bihus.Info Оксана Мороз звернулася до Марії з вигаданою історією про сина, який повинен оновити дані в ТЦК. Жінка нібито боялася, що хлопця мобілізують, тож попросила відьму про захист. У чому він полягає — невідомо. Як альтернатива — можна замовити амулет, який коштуватиме дешевше, лише 80 000 грн.

За словами Оксани Мороз, існує можливість оплатити замовлення частинами, якщо не вдасться накопичити повну суму. Не виключено, що клієнти на послугу знайдуться, враховуючи, що телемарафон допомагає рекламувати "головну відьму України", показуючи дівчину в ефірі.

Нагадаємо, популярні супермаркети активно ведуть акаунти в TikTok. Сільпо, АТБ і Метро регулярно публікують розважальні відео про оновлення асортименту, знижки та акції, відвідувачів магазинів тощо.

Також ми писали, що мольфар Макс Гордєєв радить проводити ритуали для залучення грошей у 2025 році. Він розповів українцям, які дії варто було провести в новорічну ніч, аби не страждати від бідності протягом року.