Защита от ТЦК за 120 000 грн – как ведьма с телемарафона зарабатывает на украинцах

Ведьма Мария Тихая. Фото: скриншот/YouTube

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" 2021 года Мария Тихая, которую показывают в эфире общенационального телемарафона, продает услугу защиты мужчин от ТЦК за 120 000 грн. Девушка называет себя "главной ведьмой Украины", имеет немало подписчиков в соцсетях и гадает на разные темы.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info на YouTube.

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Эксперты в телемарафоне

Нумерологи, ведьмы и мольфары — частые гости в эфире телемарафона, который финансируется за бюджетные средства. Зрители могут услышать прогнозы, когда закончится война, будут ли обстрелы в праздники, какие последствия у решений президента США Дональда Трампа и многое другое. По телевизору даже показывают процесс гадания и различные ритуалы.

"Мольфары, маги и тарологи в государственных эфирах превратились в "экспертов", которые комментируют все: от контрнаступления и окончания войны до выборов в Штатах. Для каналов — это возможность поднять рейтинги. Для магов и гадалок — получить доверие аудитории, чтобы в дальнейшем продавать свои услуги", — написали в Instagram-аккаунте bihus.info.

Ведьма, продающая защиту от ТЦК

Одной из приглашенных гостей телемарафона стала финалистка проекта "Битва экстрасенсов" в 2021 году Мария Тихая. Она имеет 188 000 подписчиков в YouTube, 120 000 фолловеров в Instagram, ее видео смотрят десятки тысяч людей. "Главная ведьма Украины", как сама себя называет Мария, рассказывает в соцсетях и по телевидению:

действительно ли Россия готова к переговорам;

снизят ли мобилизационный возраст до 18 лет;

прекратит ли Украина свое существование в 2025 году;

будут ли массированные обстрелы в праздники.

Видео Марии Тихой в YouTube. Фото: скриншот

Девушка понимает, какие темы волнуют общество, поэтому раскручивает свою популярность прогнозами о ходе войны. И хотя предсказания сбываются на 80% (по словам ведьмы), что-то таки не подвластно Марии. Например, в эфире "Мы — Украина" она спрогнозировала нашу победу уже в 2024 году.

Известно, что личный прием у Тихой стоит 12 000 грн. За такие деньги девушка просматривает проблемы, делает диагностику, дает консультацию с конкретными рекомендациями. Даже может защитить от мобилизации, по крайней мере, продает такую услугу за заоблачные 120 000 грн.

Переписка с ведьмой Марией Тихой о защите от ТЦК. Фото: скриншот

Фактчекер Bihus.Info Оксана Мороз обратилась к Марии с вымышленной историей о сыне, который должен обновить данные в ТЦК. Женщина якобы боялась, что парня мобилизуют, поэтому попросила ведьму о защите. В чем она заключается — неизвестно. Как альтернатива — можно заказать амулет, который будет стоить дешевле, всего 80 000 грн.

По словам Оксаны Мороз, существует возможность оплатить заказ частями, если не удастся накопить полную сумму. Не исключено, что клиенты на услугу найдутся, учитывая, что телемарафон помогает рекламировать "главную ведьму Украины", показывая девушку в эфире.

Напомним, популярные супермаркеты активно ведут аккаунты в TikTok. Сильпо, АТБ и Метро регулярно публикуют развлекательные видео об обновлении ассортимента, скидках и акциях, посетителях магазинов и т.д.

Также мы писали, что мольфар Макс Гордеев советует проводить ритуалы для привлечения денег в 2025 году. Он рассказал украинцам, какие действия стоило провести в новогоднюю ночь, дабы не страдать от бедности в течение года.