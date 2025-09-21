Видео
Главная Гороскоп Судьбоносное новолуние 21 сентября — что ждать знакам Зодиака

Судьбоносное новолуние 21 сентября — что ждать знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 06:01
Новолуние в Деве 21 сентября 2025 — что ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 сентября, нас ждет уникальное космическое событие — новолуние в знаке Девы, которое будет сопровождать солнечное затмение. Это не просто начало нового лунного цикла, а настоящий переломный момент, когда Вселенная устраивает нам "аудит" и заставляет пересмотреть все, что накопилось в жизни. Каждый знак Зодиака получит свой шанс отпустить лишнее, обрести гармонию и сделать решительный шаг вперед.

Что приготовили звезды для каждого знака Зодиака в новолуние 21 сентября, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам стоит остановиться и прислушаться к себе. Новолуние поможет увидеть, какие привычки истощают вас, а какие наполняют энергией. Сегодня хорошо пересмотреть свой режим, убрать лишнее и вернуть себе ощущение свободы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день открывает для вас двери к творчеству и вдохновению. Новолуние в Деве напоминает: ваше хобби может стать источником энергии и даже превратиться в дело жизни. Позвольте себе смелость творить и экспериментировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваши слова сегодня имеют особую силу, способную изменить события в жизни. Этот день научит вас говорить честно и от сердца. А чтобы ваш голос стал настоящим инструментом влияния, важно различать сплетни и истину.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит задуматься над тем, что для них настоящая ценность. Это не только вещи или деньги, но и эмоциональный ресурс, внутреннее спокойствие и здоровье. Новолуние подтолкнет вас к переоценке своей жизни — возможно, вы поймете, что уже имеете все необходимое для счастья.

Лев (23 июля — 21 августа)

В этот день внимание сосредоточено на ваших ежедневных привычках и распорядке. Новолуние в Деве напоминает: сила не только в больших свершениях, но и в мелких шагах, которые формируют ваш день. Упорядочив рутину, вы создадите систему, которая станет основой для будущих побед.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для Дев это личный перезапуск. Звезды требуют перестать критиковать себя и наконец позаботиться о собственных потребностях. Это день, когда можно отпустить идеализацию и научиться видеть красоту даже в несовершенстве.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день вам нужно погрузиться в себя. Молодая Луна подталкивает к отдыху и внутренней перезагрузке. Одиночество станет для вас целебным — в тишине вы найдете ответы, которые давно искали. Позвольте себе передышку и восстановление сил.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергия новолуния затронет ваш круг общения. Стоит разобраться, какие отношения поддерживают вас, а какие истощают. В этот день вы поймете, кого хотите оставить рядом, а от кого стоит отказаться. Это время выстраивать здоровые и вдохновляющие связи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы смотрите на свое будущее шире. Подумайте, какое наследие вы хотите оставить. Сконцентрируйтесь на дисциплине, работе и идеях, которые могут принести пользу другим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам этот день поможет отсеять ненужное и сосредоточиться на главном. Вы увидите, какие убеждения уже потеряли актуальность, а какие до сих пор дают силу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Новолуние заставит вас посмотреть вглубь себя. Это время честно ответить: что вы готовы делить с другими, а что пора отпустить? Вы получите шанс разорвать энергетические долги, построить новые границы и очистить отношения от напряжения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Во время новолуния зеркалом для вас станут ваши отношения. Вы поймете, где отдаете слишком много, а где боитесь открыться. Звезды помогут найти баланс между "давать" и "получать", что станет началом нового этапа.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
