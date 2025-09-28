Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Дерзкая элегантность — какие сапоги покорили тренды

Дерзкая элегантность — какие сапоги покорили тренды

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 13:09
Сапоги в викторианском стиле стали хитом осени — с чем их носить
Сапоги в викторианском стиле. Фото: Instagram

Тренды из прошлого возвращаются в моду постоянно. Однако, если к джинсам и рубашкам из 80-90-х все уже привыкли, то обувь, вдохновленная силуэтами XIX века, стала для модниц сюрпризом. Хит этой осени — сапоги в викторианском стиле.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

С чем носить сапоги в викторианском стиле

Заостренные и с готическим акцентом — викторианские сапоги стали главным обувным трендом этой осени. Они перекликаются со стилем английской королевы Виктории и напоминают об элегантных образах XIX века. Особая деталь таких сапог — шнуровка и острая форма.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Черные сапоги. Фото: Vogue

Викторианские сапоги идеально сочетаются с кружевом. Образ с такими платьями или юбками будет иметь особый шарм. Также такую обувь можно удачно стилизовать с плиссированными юбками или бархатными платьями, ведь в этом сезоне готика и элегантность идут рядом.

Новый тренд уже подхватили мировые знаменитости. Леди Гага и Дженна Ортега успели появиться в готических образах с сапогами в викторианском стиле на красных дорожках. Модницы выбирают как массивные модели на очень высоком каблуке, так и варианты с квадратным мысом.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Леди Гага в образе с викторианскими сапогами. Фото: Vogue

Самую театральную версию такой обуви представили McQueen. Их сапоги — с острым мысом, кружевными деталями и тонкими перекрестными шнуровками. Палитра цветов также порадовала красавиц — от матового черного до "кровавого" красного. Такие модели прекрасно подойдут к классическим брюкам, плотным колготкам или платьям.

З чим носити чоботи у вікторіанському стилі
Образ с викторианскими сапогами. Фото: Vogue

На первый взгляд кажется, что такая обувь не практична. Однако на самом деле ее можно стилизовать с чем угодно. Викторианские сапоги — это идеальный способ сделать образ выразительным. Они добавляют шарма и делают стиль особенным.

Напомним, ранее мы писали о том, какой обувью удивила украинская актриса Наталья Денисенко. Такую модель выбирают только самые смелые.

Также мы рассказывали о том, с какой обувью носить укороченные джинсы. Эти базовые образы подойдут всем.

мода осень тренды обувь советы
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации