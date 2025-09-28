Сапоги в викторианском стиле стали хитом осени — с чем их носить

Дерзкая элегантность — какие сапоги покорили тренды
Тренды из прошлого возвращаются в моду постоянно. Однако, если к джинсам и рубашкам из 80-90-х все уже привыкли, то обувь, вдохновленная силуэтами XIX века, стала для модниц сюрпризом. Хит этой осени — сапоги в викторианском стиле.
Об этом пишет Vogue.
С чем носить сапоги в викторианском стиле
Заостренные и с готическим акцентом — викторианские сапоги стали главным обувным трендом этой осени. Они перекликаются со стилем английской королевы Виктории и напоминают об элегантных образах XIX века. Особая деталь таких сапог — шнуровка и острая форма.
Викторианские сапоги идеально сочетаются с кружевом. Образ с такими платьями или юбками будет иметь особый шарм. Также такую обувь можно удачно стилизовать с плиссированными юбками или бархатными платьями, ведь в этом сезоне готика и элегантность идут рядом.
Новый тренд уже подхватили мировые знаменитости. Леди Гага и Дженна Ортега успели появиться в готических образах с сапогами в викторианском стиле на красных дорожках. Модницы выбирают как массивные модели на очень высоком каблуке, так и варианты с квадратным мысом.
Самую театральную версию такой обуви представили McQueen. Их сапоги — с острым мысом, кружевными деталями и тонкими перекрестными шнуровками. Палитра цветов также порадовала красавиц — от матового черного до "кровавого" красного. Такие модели прекрасно подойдут к классическим брюкам, плотным колготкам или платьям.
На первый взгляд кажется, что такая обувь не практична. Однако на самом деле ее можно стилизовать с чем угодно. Викторианские сапоги — это идеальный способ сделать образ выразительным. Они добавляют шарма и делают стиль особенным.
Напомним, ранее мы писали о том, какой обувью удивила украинская актриса Наталья Денисенко. Такую модель выбирают только самые смелые.
Также мы рассказывали о том, с какой обувью носить укороченные джинсы. Эти базовые образы подойдут всем.
Читайте Новини.LIVE!