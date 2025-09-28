Сапоги в викторианском стиле стали хитом осени — с чем их носить

Сапоги в викторианском стиле. Фото: Instagram

Тренды из прошлого возвращаются в моду постоянно. Однако, если к джинсам и рубашкам из 80-90-х все уже привыкли, то обувь, вдохновленная силуэтами XIX века, стала для модниц сюрпризом. Хит этой осени — сапоги в викторианском стиле.

Об этом пишет Vogue.

С чем носить сапоги в викторианском стиле

Заостренные и с готическим акцентом — викторианские сапоги стали главным обувным трендом этой осени. Они перекликаются со стилем английской королевы Виктории и напоминают об элегантных образах XIX века. Особая деталь таких сапог — шнуровка и острая форма.

Черные сапоги. Фото: Vogue

Викторианские сапоги идеально сочетаются с кружевом. Образ с такими платьями или юбками будет иметь особый шарм. Также такую обувь можно удачно стилизовать с плиссированными юбками или бархатными платьями, ведь в этом сезоне готика и элегантность идут рядом.

Новый тренд уже подхватили мировые знаменитости. Леди Гага и Дженна Ортега успели появиться в готических образах с сапогами в викторианском стиле на красных дорожках. Модницы выбирают как массивные модели на очень высоком каблуке, так и варианты с квадратным мысом.

Леди Гага в образе с викторианскими сапогами. Фото: Vogue

Самую театральную версию такой обуви представили McQueen. Их сапоги — с острым мысом, кружевными деталями и тонкими перекрестными шнуровками. Палитра цветов также порадовала красавиц — от матового черного до "кровавого" красного. Такие модели прекрасно подойдут к классическим брюкам, плотным колготкам или платьям.

Образ с викторианскими сапогами. Фото: Vogue

На первый взгляд кажется, что такая обувь не практична. Однако на самом деле ее можно стилизовать с чем угодно. Викторианские сапоги — это идеальный способ сделать образ выразительным. Они добавляют шарма и делают стиль особенным.

