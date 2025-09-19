Укороченные джинсы осенью - с какой обувью создать стильный лук

Стильные образы с укороченными джинсами и модной обувью
Укороченные джинсы становятся главным трендом этой осени, уверенно отодвигая на второй план культовые модели "нулевых". Они заканчиваются у щиколотки или чуть выше, делая акцент на обуви — от классических лодочек до лоферов и массивных ботинок. Этот фасон универсален и отлично подходит как для повседневных, так и для более элегантных образов.
Vogue.ua собрал шесть самых интересных комбинаций, которые точно вдохновят на эксперименты.
Образы с джинсами на каждый день
Балетки и джинсы с центральным швом
Модели 3.1 Phillip Lim соединили шоколадные бархатные балетки с джинсами, у которых шов проходит посередине. К ним добавили гетры и теплый шерстяной свитер — все в духе популярного balletcore. Легко, женственно и немного театрально.
Лоферы и синие укороченные джинсы
Prada выбрали стиль normcore: классические лоферы и чистые синие джинсы. Дополнили образ оверсайз-свитером поверх белой рубашки. Получился универсальный look для офиса или прогулки по городу с легкой маскулинной ноткой.
Туфли-лодочки с пряжкой и светлые джинсы
Brandon Maxwell предложили нежный и женственный вариант: светлые укороченные джинсы и туфли-лодочки с пряжкой. Легкий кожаный бомбер и полосатая рубашка делают образ стильным, но без излишней строгости.
Классические туфли и джинсы
Brunello Cucinelli продолжают тему небрежной элегантности: джинсы и классические туфли, белая рубашка с галстуком и блейзер. Образ дополняют бейсболка и прямоугольные очки. Идеальное сочетание для smart-casual или офиса.
Красные сапоги slouchy и джинсы с подворотом
Isabel Marant сделали ставку на яркий осенний акцент: красные сапоги на шпильке с острым мысом и джинсы с подворотом. Добавьте полосатую блузу с объемными рукавами и жилет в стиле бохо — образ получится в духе Кейт Мосс или Алекси Чанг.
Армейские сапоги и джинсы с высокой посадкой
Moschino предлагают смелый и немного ностальгический вариант: белые армейские сапоги с высокой посадкой джинсов, белая рубашка с галстуком и подтяжки.
Это не просто джинсы — это способ заявить о своем стиле.
