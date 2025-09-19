Видео
Главная Fashion Стильные образы с укороченными джинсами и модной обувью

Стильные образы с укороченными джинсами и модной обувью

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 18:05
Укороченные джинсы осенью - с какой обувью создать стильный лук
Стильная девушка. Фото: freepik.com

Укороченные джинсы становятся главным трендом этой осени, уверенно отодвигая на второй план культовые модели "нулевых". Они заканчиваются у щиколотки или чуть выше, делая акцент на обуви — от классических лодочек до лоферов и массивных ботинок. Этот фасон универсален и отлично подходит как для повседневных, так и для более элегантных образов.

Vogue.ua собрал шесть самых интересных комбинаций, которые точно вдохновят на эксперименты.

Читайте также:

Образы с джинсами на каждый день

Балетки и джинсы с центральным швом

Модели 3.1 Phillip Lim соединили шоколадные бархатные балетки с джинсами, у которых шов проходит посередине. К ним добавили гетры и теплый шерстяной свитер — все в духе популярного balletcore. Легко, женственно и немного театрально.

Балетки з джинсами - базова комбінація
3.1 Phillip Lim. Фото: Vogue

Лоферы и синие укороченные джинсы

Prada выбрали стиль normcore: классические лоферы и чистые синие джинсы. Дополнили образ оверсайз-свитером поверх белой рубашки. Получился универсальный look для офиса или прогулки по городу с легкой маскулинной ноткой.

Лофери з джинсами - вдале поєднання
Prada. Фото: Vogue

Туфли-лодочки с пряжкой и светлые джинсы

Brandon Maxwell предложили нежный и женственный вариант: светлые укороченные джинсы и туфли-лодочки с пряжкой. Легкий кожаный бомбер и полосатая рубашка делают образ стильным, но без излишней строгости.

Жіночний варіант образу з джинсами
Brandon Maxwell. Фото: Vogue

Классические туфли и джинсы

Brunello Cucinelli продолжают тему небрежной элегантности: джинсы и классические туфли, белая рубашка с галстуком и блейзер. Образ дополняют бейсболка и прямоугольные очки. Идеальное сочетание для smart-casual или офиса.

Ідеальний образ з джинсами на осінь
Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Красные сапоги slouchy и джинсы с подворотом

Isabel Marant сделали ставку на яркий осенний акцент: красные сапоги на шпильке с острым мысом и джинсы с подворотом. Добавьте полосатую блузу с объемными рукавами и жилет в стиле бохо — образ получится в духе Кейт Мосс или Алекси Чанг.

Стильний образ з джинсами в дусі зірок
Isabel Marant. Фото: Vogue

Армейские сапоги и джинсы с высокой посадкой

Moschino предлагают смелый и немного ностальгический вариант: белые армейские сапоги с высокой посадкой джинсов, белая рубашка с галстуком и подтяжки.

Цікавий образ з джинсами в ретро стилі
Moschino. Фото: Vogue

Это не просто джинсы — это способ заявить о своем стиле.

Ранее мы писали о том, какие брюки могут быть достойной заменой джинсам.

Также мы сообщали, какие интересные луки с джинсами стоит повторить на примере Дакоты Джонсон.

мода тренды обувь Джинсы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
