С чем Дакота Джонсон носит джинсы — простые идеи для осени

Дакота Джонсон. Фото: кадр из видео

Брюк или трендовых юбок сейчас немало, но джинсы все равно остаются нашим незаменимым союзником в повседневном гардеробе. Они универсальны, удобны и помогают быстро составить стильный образ без лишних усилий. Именно поэтому всегда интересно искать новые комбинации и вдохновляться тем, как джинсы носят звезды. Например, известная актриса Дакота Джонсон.

В Elle поделились несколькими вариантами ее образов, которые идеально подходят для осени.

Ее стиль известен минимализмом с изюминкой: она легко сочетает джинсы разных фасонов и оттенков, создавая образы, которые хочется повторять.

Стильные образы с джинсами Дакоты Джонсон

Темные джинсы с боди и кожаным тренчем

Классика, которая всегда работает. Темные джинсы и боди создают спокойный фон, а кожаный тренч добавляет образу смелости и характера. Идеально для тех дней, когда хочется выглядеть стильно, но без лишней суеты.

Образ Дакоты с тренчем. Фото: Elle

Синие джинсы с боди и замшевой курткой

Синие джинсы прекрасно сочетаются с мягкой замшей. Такой комплект выглядит тепло и уютно, а боди добавляет образу элегантной женственности. Идеальный выбор для ранней осени и прогулок в парке.

Джонсон в джинсах и замшевой куртке. Фото: Elle

Синие джинсы и контрастный джемпер

С помощью яркого джемпера можно освежить любой будничный образ. В случае Дакоты это часто красный оттенок, который мгновенно делает обычные джинсы заметными и интересными. Простой прием, а эффект невероятный.

Стильный образ с джемпером. Фото: Elle

Одним словом, джинсы — это идеальная базовая вещь. С ними можно экспериментировать, добавлять цветовые акценты и текстуры, играть с фактурами и стилями. И, поверьте, даже простые сочетания могут выглядеть дорого и современно, если вдохновляться звездными примерами.

