С чем Дакота Джонсон носит джинсы — простые идеи для осени

Легкая элегантность — осенние луки Дакоты Джонсон с джинсами
Брюк или трендовых юбок сейчас немало, но джинсы все равно остаются нашим незаменимым союзником в повседневном гардеробе. Они универсальны, удобны и помогают быстро составить стильный образ без лишних усилий. Именно поэтому всегда интересно искать новые комбинации и вдохновляться тем, как джинсы носят звезды. Например, известная актриса Дакота Джонсон.
В Elle поделились несколькими вариантами ее образов, которые идеально подходят для осени.
Ее стиль известен минимализмом с изюминкой: она легко сочетает джинсы разных фасонов и оттенков, создавая образы, которые хочется повторять.
Стильные образы с джинсами Дакоты Джонсон
Темные джинсы с боди и кожаным тренчем
Классика, которая всегда работает. Темные джинсы и боди создают спокойный фон, а кожаный тренч добавляет образу смелости и характера. Идеально для тех дней, когда хочется выглядеть стильно, но без лишней суеты.
Синие джинсы с боди и замшевой курткой
Синие джинсы прекрасно сочетаются с мягкой замшей. Такой комплект выглядит тепло и уютно, а боди добавляет образу элегантной женственности. Идеальный выбор для ранней осени и прогулок в парке.
Синие джинсы и контрастный джемпер
С помощью яркого джемпера можно освежить любой будничный образ. В случае Дакоты это часто красный оттенок, который мгновенно делает обычные джинсы заметными и интересными. Простой прием, а эффект невероятный.
Одним словом, джинсы — это идеальная базовая вещь. С ними можно экспериментировать, добавлять цветовые акценты и текстуры, играть с фактурами и стилями. И, поверьте, даже простые сочетания могут выглядеть дорого и современно, если вдохновляться звездными примерами.
