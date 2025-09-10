Розовые джинсы — тренд, который влюбил в себя модниц

Розовые джинсы. Фото из Instagram

Фильм Греты Гервиг "Барби" в 2023-м запустил настоящий розовый бум. Но еще раньше тренд подогрел Пьерпаоло Пиччоли, который в 2022 году создал культовый оттенок Valentino Pink PP. Тогда розовый вышел за пределы просто модного цвета и стал символом смелости, игры и уверенности. Теперь в моде и джинсы этого цвета.

В 2025-м эта волна уже немного поутихла, но розовый не исчез. Он остался частью тенденций и даже добрался до джинсов, превратив классический деним в более яркий и характерный. И теперь розовые джинсы вполне претендуют на звание новой базы ежедневного гардероба.

Розовые джинсы оказались в трендах

Фиби Файло недавно показала розовые джинсы в оттенке, который напоминает ее легендарный смокинг из коллекции Céline 2011 года. Модель Zip с легким кроем отличается смелыми молниями сзади — деталью, которую дизайнер впервые использовала уже в собственном бренде.

Для Файло деним всегда был ключевым: еще во времена Chloé она экспериментировала с высокой талией и клешем, которые стали ее подписью. Эту линию сегодня продолжает Чемена Камали в Chloé — ее весенне-летняя коллекция 2025-го напоминает те же силуэты, но в более современном прочтении.

Chloé. Фото: Vogue

В целом, в этом году розовый деним можно увидеть в разных интерпретациях. Loewe предлагают объемные "конфетные" джинсы, Acne Studios — вытянутые в бледно-розовом оттенке, а Haikure создали плиссированную версию. А уже осенью инсайдерским "трофеем" обещает стать цветной деним из дебютной коллекции Джонатана Андерсона для Dior Men.

Dior Men. Фото: Vogue

Как носить розовый деним

Многие еще сомневаются, стоит ли вводить розовый в гардероб. Однако главное — правильно его стилизовать. Достаточно сочетать розовые джинсы с базовыми цветами — белым, серым или черным — и образ будет выглядеть современно, без перегрузки деталями.

Розовый деним сегодня — это не просто тренд, а способ добавить в обыденность легкости и смелости. И похоже, эта "новая база" задержится в гардеробах надолго.

