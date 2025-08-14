Видео
Брюки, которые стали символом безвкусицы в 2025 году

Брюки, которые стали символом безвкусицы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:40
Брюки, что окончательно вышли из моды — модный мир от них отказался
Джинсы. Фото: Freepik

Еще десять лет назад узкие джинсы-скинни были мечтой каждой модницы. Их плотный крой делал талию тоньше, бедра более выразительными, а ноги бесконечными. В них можно было пойти на свидание, в офис или даже на вечеринку — они подходили буквально ко всему. Кроссовки, туфли на шпильке, объемный свитер или шелковая рубашка — скинни действительно были "волшебной палочкой" в гардеробе. Но мода не стоит на месте. То, что еще вчера казалось идеалом, сегодня все чаще вызывает улыбки.

Новини.LIVE расскажет больше об этих брюках.

Читайте также:

Почему мы так полюбили джинсы-скинни

Они были просты, удобны и универсальны. Могли подчеркнуть фигуру, даже если она далека от модельных стандартов. А еще у скинни была своя атмосфера: в них каждая чувствовала себя уверенной и немного дерзкой даже в обычный день. В 2000-х этот фасон стал символом свободы, стиля и молодежного бунта. Его носили все — от студенток до мировых звезд.

Джинси-скіні покинули тренди цього року
Джинсы-скинни. Фото из Instagram

Однако за эффект "стройных ног" приходилось платить. Врачи предупреждали, что слишком тесные джинсы могут затруднять кровообращение, зажимать нервы и даже провоцировать боль в спине. Известны случаи, когда из-за сильного отека людям приходилось буквально разрезать штаны. Добавьте сюда риски для интимного здоровья и становится понятно, почему молодежь начала от них отказываться. Тем более, что на рынке появилось множество комфортных альтернатив.

Надто тісні джинси можуть бути навіть шкідливими
Джинсы, которые могут быть вредными. Фото из Instagram

Почему молодежь отказалась от скинни

Новые поколения выбирают свободу движений и натуральность. Им важно, чтобы одежда не мешала жить: сидеть на полу на концерте, танцевать до утра или просто гулять по городу без ощущения тесноты. Вместо скинни они носят джинсы mom, бойфренды, слоучи или широкие модели.

Джинси, від яких молодь вирішила відмовитись
Джинсы в образе. Фото из Instagram

Вернутся ли скинни

Мода циклична. Дизайнеры уже пытаются переосмыслить этот фасон: делают его из более плотного денима, добавляют высокую талию и сочетают с массивной обувью или оверсайз-топами.

Ранее мы писали о том, какие джинсы в стиле 90-х будут популярны этой осенью.

Также мы сообщали о джинсах, которые не теряют актуальности годами, и это вполне заслуженно.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
