Брюки, что окончательно вышли из моды — модный мир от них отказался

Еще десять лет назад узкие джинсы-скинни были мечтой каждой модницы. Их плотный крой делал талию тоньше, бедра более выразительными, а ноги бесконечными. В них можно было пойти на свидание, в офис или даже на вечеринку — они подходили буквально ко всему. Кроссовки, туфли на шпильке, объемный свитер или шелковая рубашка — скинни действительно были "волшебной палочкой" в гардеробе. Но мода не стоит на месте. То, что еще вчера казалось идеалом, сегодня все чаще вызывает улыбки.

Почему мы так полюбили джинсы-скинни

Они были просты, удобны и универсальны. Могли подчеркнуть фигуру, даже если она далека от модельных стандартов. А еще у скинни была своя атмосфера: в них каждая чувствовала себя уверенной и немного дерзкой даже в обычный день. В 2000-х этот фасон стал символом свободы, стиля и молодежного бунта. Его носили все — от студенток до мировых звезд.

Однако за эффект "стройных ног" приходилось платить. Врачи предупреждали, что слишком тесные джинсы могут затруднять кровообращение, зажимать нервы и даже провоцировать боль в спине. Известны случаи, когда из-за сильного отека людям приходилось буквально разрезать штаны. Добавьте сюда риски для интимного здоровья и становится понятно, почему молодежь начала от них отказываться. Тем более, что на рынке появилось множество комфортных альтернатив.

Почему молодежь отказалась от скинни

Новые поколения выбирают свободу движений и натуральность. Им важно, чтобы одежда не мешала жить: сидеть на полу на концерте, танцевать до утра или просто гулять по городу без ощущения тесноты. Вместо скинни они носят джинсы mom, бойфренды, слоучи или широкие модели.

Вернутся ли скинни

Мода циклична. Дизайнеры уже пытаются переосмыслить этот фасон: делают его из более плотного денима, добавляют высокую талию и сочетают с массивной обувью или оверсайз-топами.

