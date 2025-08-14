Відео
Штани, які стали символом несмаку у 2025 році

Штани, які стали символом несмаку у 2025 році

Ua
Дата публікації: 14 серпня 2025 11:40
Штани, що остаточно вийшли з моди — модний світ від них відмовився
Джинси. Фото: Freepik

Ще десять років тому вузькі джинси-скіні були мрією кожної модниці. Їхній щільний крій робив талію тоншою, стегна більш виразними, а ноги нескінченними. У них можна було піти на побачення, в офіс чи навіть на вечірку — вони пасували буквально до всього. Кросівки, туфлі на шпильці, об’ємний светр чи шовкова сорочка — скіні справді були "чарівною паличкою" у гардеробі. Але мода не стоїть на місці. Те, що ще вчора здавалося ідеалом, сьогодні дедалі частіше викликає усмішки. 

Новини.LIVE розповість більше про ці штани.

Читайте також:

Чому ми так полюбили джинси-скіні

Вони були прості, зручні та універсальні. Могли підкреслити фігуру, навіть якщо вона далека від модельних стандартів. А ще скіні мали свою атмосферу: у них кожна відчувала себе впевненою і трохи зухвалою навіть у звичайний день. У 2000-х цей фасон став символом свободи, стилю та молодіжного бунту. Його носили всі — від студенток до світових зірок. 

Джинси-скіні покинули тренди цього року
Джинси-скіні. Фото з Instagram

Проте за ефект "струнких ніг" доводилося платити. Лікарі попереджали, що надто тісні джинси можуть ускладнювати кровообіг, затискати нерви та навіть провокувати біль у спині. Відомі випадки, коли через сильний набряк людям доводилося буквально розрізати штани. Додайте сюди ризики для інтимного здоров’я і стає зрозуміло, чому молодь почала від них відмовлятися. Тим паче, що на ринку з’явилося безліч комфортних альтернатив.

Надто тісні джинси можуть бути навіть шкідливими
Джинси, що можуть бути шкідливими. Фото з Instagram

Чому молодь відмовилась від скіні

Нові покоління обирають свободу рухів і натуральність. Їм важливо, щоб одяг не заважав жити: сидіти на підлозі на концерті, танцювати до ранку чи просто гуляти містом без відчуття тісноти. Замість скіні вони носять джинси mom, бойфренди, слоучі чи широкі моделі. 

Джинси, від яких молодь вирішила відмовитись
Джинси в образі. Фото з Instagram

Чи повернуться скіні

Мода циклічна. Дизайнери вже намагаються переосмислити цей фасон: роблять його з більш щільного деніму, додають високу талію та поєднують із масивним взуттям чи оверсайз-топами.

Раніше ми писали про те, які джинси в стилі 90-х будуть популярні цієї осені.

Також ми повідомляли про джинси, що не втрачають актуальності роками, і це цілком заслужено. 

мода Джинси стиль антитренди штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
