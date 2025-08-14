Штани, що остаточно вийшли з моди — модний світ від них відмовився

Джинси. Фото: Freepik

Ще десять років тому вузькі джинси-скіні були мрією кожної модниці. Їхній щільний крій робив талію тоншою, стегна більш виразними, а ноги нескінченними. У них можна було піти на побачення, в офіс чи навіть на вечірку — вони пасували буквально до всього. Кросівки, туфлі на шпильці, об’ємний светр чи шовкова сорочка — скіні справді були "чарівною паличкою" у гардеробі. Але мода не стоїть на місці. Те, що ще вчора здавалося ідеалом, сьогодні дедалі частіше викликає усмішки.

Чому ми так полюбили джинси-скіні

Вони були прості, зручні та універсальні. Могли підкреслити фігуру, навіть якщо вона далека від модельних стандартів. А ще скіні мали свою атмосферу: у них кожна відчувала себе впевненою і трохи зухвалою навіть у звичайний день. У 2000-х цей фасон став символом свободи, стилю та молодіжного бунту. Його носили всі — від студенток до світових зірок.

Джинси-скіні. Фото з Instagram

Проте за ефект "струнких ніг" доводилося платити. Лікарі попереджали, що надто тісні джинси можуть ускладнювати кровообіг, затискати нерви та навіть провокувати біль у спині. Відомі випадки, коли через сильний набряк людям доводилося буквально розрізати штани. Додайте сюди ризики для інтимного здоров’я і стає зрозуміло, чому молодь почала від них відмовлятися. Тим паче, що на ринку з’явилося безліч комфортних альтернатив.

Джинси, що можуть бути шкідливими. Фото з Instagram

Чому молодь відмовилась від скіні

Нові покоління обирають свободу рухів і натуральність. Їм важливо, щоб одяг не заважав жити: сидіти на підлозі на концерті, танцювати до ранку чи просто гуляти містом без відчуття тісноти. Замість скіні вони носять джинси mom, бойфренди, слоучі чи широкі моделі.

Джинси в образі. Фото з Instagram

Чи повернуться скіні

Мода циклічна. Дизайнери вже намагаються переосмислити цей фасон: роблять його з більш щільного деніму, додають високу талію та поєднують із масивним взуттям чи оверсайз-топами.

