Мішкуваті джинси в тренді 2025 року — у які моделі варто інвестувати

Джинси вільного крою, які варто купити у 2025 році
Знайти ідеальні джинси — це майже як зустріти справжнє кохання: завжди здається, що вони десь існують, але пошук може затягнутися. Мода на денім змінюється швидко, і встигати за всіма трендами — справжнє випробування. Ще кілька місяців тому ми згадували про скінні та джинси-сигарети, роздивлялися кльош і навіть рвані моделі. Але справжніми зірками останніх сезонів стали мішкуваті джинси. Цієї осені вони знову опиняться на п'єдесталі модних хітів.
Про це пише Vogue.
Які саме джинси вільного крою в тренді
Широкі, розслаблені та трохи бунтарські — baggy-джинси знову в колекціях провідних брендів. У нових показах Collina Strada, Molly Goddard і Valentino вони з’являються у найрізноманітніших варіаціях: від "татових" моделей до м’яких, майже піжамних силуетів. Вони повернулись у моді, тому що зараз насамперед зараз цінується комфорт, свобода руху і трішки ностальгії за 90-ми.
А ще — це безпрограшна інвестиція. Якщо підібрати універсальну пару, вона прослужить кілька сезонів і завжди виглядатиме актуально. Головне, знайти той крій, який підкреслить ваш стиль, а не сховає його за надто великими формами.
4 пари мішкуватих джинсів від світових брендів
"Татові" джинси Levi’s — трохи олдскульні, з легкою недбалістю, що робить образ невимушеним.
Abrand з середньою посадкою — ідеальні для поєднання з короткими топами та оверсайз-светрами.
Rolla’s у морському стилі — з широкими штанинами, які красиво рухаються під час ходи. Окремої уваги варті накладні кишені, що додають родзинкам цим джинсам.
Cotton On розслабленого крою — комфорт на щодень, який не вимагає зусиль, щоб мати стильний вигляд.
Тож, якщо шукаєте денім, який ідеально поєднує трендовість і комфорт, то саме час дати шанс мішкуватим джинсам.
