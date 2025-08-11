Відео
Головна Fashion Джинси вільного крою, які варто купити у 2025 році

Джинси вільного крою, які варто купити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 19:15
Мішкуваті джинси в тренді 2025 року — у які моделі варто інвестувати
Дівчина в топі та джинсах. Фото: Freepik

Знайти ідеальні джинси — це майже як зустріти справжнє кохання: завжди здається, що вони десь існують, але пошук може затягнутися. Мода на денім змінюється швидко, і встигати за всіма трендами — справжнє випробування. Ще кілька місяців тому ми згадували про скінні та джинси-сигарети, роздивлялися кльош і навіть рвані моделі. Але справжніми зірками останніх сезонів стали мішкуваті джинси. Цієї осені вони знову опиняться на п'єдесталі модних хітів.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Які саме джинси вільного крою в тренді

Широкі, розслаблені та трохи бунтарські — baggy-джинси знову в колекціях провідних брендів. У нових показах Collina Strada, Molly Goddard і Valentino вони з’являються у найрізноманітніших варіаціях: від "татових" моделей до м’яких, майже піжамних силуетів. Вони повернулись у моді, тому що зараз насамперед зараз цінується комфорт, свобода руху і трішки ностальгії за 90-ми.

А ще — це безпрограшна інвестиція. Якщо підібрати універсальну пару, вона прослужить кілька сезонів і завжди виглядатиме актуально. Головне, знайти той крій, який підкреслить ваш стиль, а не сховає його за надто великими формами.

4 пари мішкуватих джинсів від світових брендів

"Татові" джинси Levi’s — трохи олдскульні, з легкою недбалістю, що робить образ невимушеним.

Джинси з ноткою ностальгії за минулим
Джинси Levi’s. Фото: Vogue

Abrand з середньою посадкою — ідеальні для поєднання з короткими топами та оверсайз-светрами.

Джинси з низькою посадкою залишаються в тренді
Abrand з середньою посадкою. Фото: Vogue

Rolla’s у морському стилі — з широкими штанинами, які красиво рухаються під час ходи. Окремої уваги варті накладні кишені, що додають родзинкам цим джинсам.

Накладні кишені на джинсах в моді
Джинси Rolla’s. Фото: Vogue

Cotton On розслабленого крою — комфорт на щодень, який не вимагає зусиль, щоб мати стильний вигляд.

В цих джинсах завжди будете мати стильний вигляд
Джинси Cotton On. Фото: Vogue

Тож, якщо шукаєте денім, який ідеально поєднує трендовість і комфорт, то саме час дати шанс мішкуватим джинсам.

Раніше ми писали про те, в яких ефектних джинсах з'явилась Раміна.

Також ми повідомляли, які джинси залишаються вічною класикою.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
