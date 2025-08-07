Актуальні джинси 2025 року, які вважали старомодними — тренд на давно забуту модель

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Є речі, які здаються давно забутими, але варто лише трохи змінитися модному вітру і вони знову на гребені хвилі. Джинси з відворотами саме такі. Їх особливими робить одна дрібна деталь, що може кардинально змінити настрій образу.

Коли усі заговорили про ці джинси вперше

Перший пік популярності цієї моделі був кілька років тому. Їх носили всі — від зірок до студенток, від модниць на показах до дівчат на прогулянці з кавою. Причому, багато хто навіть не купував нову пару, а просто підвертав улюблені джинси вдома. І це було круто, адже відвороти стали не просто трендом, а своєрідним проявом стилістичної свободи.

Джинси з відворотами. Фото з Instagram

Але, як це часто буває з масовими трендами, ейфорія з часом минула. Почали звертати увагу на недоліки: мовляв, ці горизонтальні лінії "перерізають" силует, роблять ноги коротшими, а фігуру приземленішою. І джинси з відворотами раптом стали "застарілими". Однак стиль — це не тільки про довжину ніг чи сантиметри, а саме про впевненість. Про вміння комбінувати, гратися з формами й не боятись експериментувати.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Сьогодні джинси з відворотами знову мають стильний вигляд у casual-образах: зі світлими футболками, вільними сорочками, короткими жакетами. Влітку їх носять з лоферами чи сандалями, восени з об’ємними светрами й черевиками. А ще ця модель чудово поєднується зі шкарпетками-контрастами, які тепер модно відкрито демонструвати.

Вдалий образ. Фото з Instagram

Тому якщо у вас в шафі завалялася пара, яку ви вважали "вчорашнім днем", сміливо вдихніть в неї нове життя. Адже стиль — це не завжди те, що щойно з подіумів. Це насамперед про те, в чому ви почуваєте себе комфортно.

