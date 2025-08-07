Відео
Головна Fashion Забуті джинси, які знову стали трендом сезону

Забуті джинси, які знову стали трендом сезону

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:15
Актуальні джинси 2025 року, які вважали старомодними — тренд на давно забуту модель
Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Є речі, які здаються давно забутими, але варто лише трохи змінитися модному вітру і вони знову на гребені хвилі. Джинси з відворотами саме такі. Їх особливими робить одна дрібна деталь, що може кардинально змінити настрій образу.

Новини.LIVE розповість більше про ці трендові джинси.

Читайте також:

Коли усі заговорили про ці джинси вперше

Перший пік популярності цієї моделі був кілька років тому. Їх носили всі — від зірок до студенток, від модниць на показах до дівчат на прогулянці з кавою. Причому, багато хто навіть не купував нову пару, а просто підвертав улюблені джинси вдома. І це було круто, адже відвороти стали не просто трендом, а своєрідним проявом стилістичної свободи.

Джинси з відворотами повертаються в тренди
Джинси з відворотами. Фото з Instagram

Але, як це часто буває з масовими трендами, ейфорія з часом минула. Почали звертати увагу на недоліки: мовляв, ці горизонтальні лінії "перерізають" силует, роблять ноги коротшими, а фігуру приземленішою. І джинси з відворотами раптом стали "застарілими". Однак стиль — це не тільки про довжину ніг чи сантиметри, а саме про впевненість. Про вміння комбінувати, гратися з формами й не боятись експериментувати.

Оригінальні джинси, що додадуть впевненості в собі
Стильні джинси. Фото з Instagram

Сьогодні джинси з відворотами знову мають стильний вигляд у casual-образах: зі світлими футболками, вільними сорочками, короткими жакетами. Влітку їх носять з лоферами чи сандалями, восени з об’ємними светрами й черевиками. А ще ця модель чудово поєднується зі шкарпетками-контрастами, які тепер модно відкрито демонструвати.

Джинси, що легко можна поєднати з будь-чим
Вдалий образ. Фото з Instagram

Тому якщо у вас в шафі завалялася пара, яку ви вважали "вчорашнім днем", сміливо вдихніть в неї нове життя. Адже стиль — це не завжди те, що щойно з подіумів. Це насамперед про те, в чому ви почуваєте себе комфортно.

Раніше ми писали про улюблені джинси Дженніфер Лопес, які вона показала усім в соцмережах.

Також ми повідомляли, які джинси носить українська співачка Настя Каменських. 

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
