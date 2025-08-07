Актуальные джинсы 2025 года, которые считали старомодными — тренд на давно забытую модель

Забытые джинсы, которые снова стали трендом сезона
Есть вещи, которые кажутся давно забытыми, но стоит лишь немного измениться модному ветру и они снова на гребне волны. Джинсы с отворотами именно такие. Их особенными делает одна мелкая деталь, которая может кардинально изменить настроение образа.
Новини.LIVE расскажет больше об этих трендовых джинсах.
Когда все заговорили об этих джинсах впервые
Первый пик популярности этой модели был несколько лет назад. Их носили все — от звезд до студенток, от модниц на показах до девушек на прогулке с кофе. Причем, многие даже не покупали новую пару, а просто подворачивали любимые джинсы дома. И это было круто, ведь отвороты стали не просто трендом, а своеобразным проявлением стилистической свободы.
Но, как это часто бывает с массовыми трендами, эйфория со временем прошла. Начали обращать внимание на недостатки: мол, эти горизонтальные линии "перерезают" силуэт, делают ноги короче, а фигуру более приземленной. И джинсы с отворотами вдруг стали "устаревшими". Однако стиль — это не только о длине ног или сантиметрах, а именно об уверенности. Об умении комбинировать, играть с формами и не бояться экспериментировать.
Сегодня джинсы с отворотами снова стильно смотрятся в casual-образах: со светлыми футболками, свободными рубашками, короткими жакетами. Летом их носят с лоферами или сандалиями, осенью с объемными свитерами и ботинками. А еще эта модель прекрасно сочетается с носками-контрастами, которые теперь модно открыто демонстрировать.
Поэтому если у вас в шкафу завалялась пара, которую вы считали "вчерашним днем", — смело вдохните в нее новую жизнь. Ведь стиль — это не всегда то, что только что с подиумов. Это прежде всего о том, в чем вы чувствуете себя комфортно.
