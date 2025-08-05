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Головна Мода Стильна база — які джинси носить Джей Ло та де їх купити

Стильна база — які джинси носить Джей Ло та де їх купити

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:14
Дженніфер Лопес показала трендові джинси — де й за скільки їх можна купити
Дженніфер Лопес. Фото з Instagram

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес — ікона стилю для багатьох. Речі, які вона одягає, миттєво стають трендовими, а модниці від них просто втрачають голову. Цього разу знаменитість показала стриманий образ з джинсами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Стильний образ Джей Ло з джинсами

Зазвичай Дженніфер Лопес приголомшує своїми яскравими образами, однак цього разу співачка показала простий й водночас стильний повсякденний образ. Джей Ло обрала приталений лонг сіро-оливкового відтінку та джинси з високою посадкою.

Стильний образ Джей Ло з джинсами
Стильний образ Джей Ло. Фото з Instagram

Штани Дженніфер Лопес мають головну родзинку — асиметричний пояс. Такий прийом підкреслює талію й додає образу цікавого акценту. Цього сезону моделі з асиметричним поясом знаходяться на піку популярності. Вони були в тренді в 90-х й зараз знову стали фаворитами красунь.

Стильний образ Джей Ло з джинсами
Джинси, які носить Джей Ло. Фото з Instagram

Придбати схожі джинси можна на сайті "One By One". Така трендова модель коштує 2890 гривень.

Де купити джинси, які носить Джей Ло
Трендові джинси на сайті "One By One". Фото: скриншот

Джинси з ноткою ностальгії — Джей Ло обрала таку модель не випадково. Зараз ретро-речі стають все популярнішими. До того, ж джинси вільного крою з асиметричним поясом можна поєднувати практично з усім. Для повсякденного образу обирайте футболки, топи чи лонги. Якщо ж хочеться створити елегантніший лук, спробуйте стилізувати такі штани з блузами чи сорочками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська співачка Настя Каменських показала джинси, які підкорюють тренди.

Також ми розповідали про те, що Катерина Усик поділилась стильним образом з джинсами-підковами.

Дженніфер Лопес мода тренди Джинси штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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