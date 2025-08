Дженніфер Лопес показала трендові джинси — де й за скільки їх можна купити

Дженніфер Лопес. Фото з Instagram

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес — ікона стилю для багатьох. Речі, які вона одягає, миттєво стають трендовими, а модниці від них просто втрачають голову. Цього разу знаменитість показала стриманий образ з джинсами.

Стильний образ Джей Ло з джинсами

Зазвичай Дженніфер Лопес приголомшує своїми яскравими образами, однак цього разу співачка показала простий й водночас стильний повсякденний образ. Джей Ло обрала приталений лонг сіро-оливкового відтінку та джинси з високою посадкою.

Стильний образ Джей Ло. Фото з Instagram

Штани Дженніфер Лопес мають головну родзинку — асиметричний пояс. Такий прийом підкреслює талію й додає образу цікавого акценту. Цього сезону моделі з асиметричним поясом знаходяться на піку популярності. Вони були в тренді в 90-х й зараз знову стали фаворитами красунь.

Джинси, які носить Джей Ло. Фото з Instagram

Придбати схожі джинси можна на сайті "One By One". Така трендова модель коштує 2890 гривень.

Трендові джинси на сайті "One By One". Фото: скриншот

Джинси з ноткою ностальгії — Джей Ло обрала таку модель не випадково. Зараз ретро-речі стають все популярнішими. До того, ж джинси вільного крою з асиметричним поясом можна поєднувати практично з усім. Для повсякденного образу обирайте футболки, топи чи лонги. Якщо ж хочеться створити елегантніший лук, спробуйте стилізувати такі штани з блузами чи сорочками.

