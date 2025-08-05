Дженнифер Лопес показала трендовые джинсы — где и за сколько их можно купить

Стильная база — какие джинсы носит Джей Ло и где их купить
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес — икона стиля для многих. Вещи, которые она надевает, мгновенно становятся трендовыми, а модницы от них просто теряют голову. На этот раз знаменитость показала сдержанный образ с джинсами.
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Стильный образ Джей Ло с джинсами
Обычно Дженнифер Лопес поражает своими яркими образами, однако на этот раз певица показала простой и одновременно стильный повседневный образ. Джей Ло выбрала приталенный лонг серо-оливкового оттенка и джинсы с высокой посадкой.
Брюки Дженнифер Лопес имеют главную изюминку — асимметричный пояс. Такой прием подчеркивает талию и добавляет образу интересный акцент. В этом сезоне модели с асимметричным поясом находятся на пике популярности. Они были в тренде в 90-х и сейчас снова стали фаворитами красавиц.
Приобрести похожие джинсы можно на сайте "One By One". Такая трендовая модель стоит 2890 гривен.
Джинсы с ноткой ностальгии — Джей Ло выбрала такую модель не случайно. Сейчас ретро-вещи становятся все популярнее. К тому же, джинсы свободного кроя с асимметричным поясом можно сочетать практически со всем. Для повседневного образа выбирайте футболки, топы или лонги. Если же хочется создать более элегантный лук, попробуйте стилизовать такие брюки с блузами или рубашками.
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