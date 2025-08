Дженнифер Лопес показала трендовые джинсы — где и за сколько их можно купить

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес — икона стиля для многих. Вещи, которые она надевает, мгновенно становятся трендовыми, а модницы от них просто теряют голову. На этот раз знаменитость показала сдержанный образ с джинсами.

Стильный образ Джей Ло с джинсами

Обычно Дженнифер Лопес поражает своими яркими образами, однако на этот раз певица показала простой и одновременно стильный повседневный образ. Джей Ло выбрала приталенный лонг серо-оливкового оттенка и джинсы с высокой посадкой.

Стильный образ Джей Ло. Фото из Instagram

Брюки Дженнифер Лопес имеют главную изюминку — асимметричный пояс. Такой прием подчеркивает талию и добавляет образу интересный акцент. В этом сезоне модели с асимметричным поясом находятся на пике популярности. Они были в тренде в 90-х и сейчас снова стали фаворитами красавиц.

Джинсы, которые носит Джей Ло. Фото из Instagram

Приобрести похожие джинсы можно на сайте "One By One". Такая трендовая модель стоит 2890 гривен.

Трендовые джинсы на сайте "One By One". Фото: скриншот

Джинсы с ноткой ностальгии — Джей Ло выбрала такую модель не случайно. Сейчас ретро-вещи становятся все популярнее. К тому же, джинсы свободного кроя с асимметричным поясом можно сочетать практически со всем. Для повседневного образа выбирайте футболки, топы или лонги. Если же хочется создать более элегантный лук, попробуйте стилизовать такие брюки с блузами или рубашками.

