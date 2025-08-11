Найефектніші джинси 2025 року — як їх носить Раміна

Раміна. Фото: Instagram/raminalalala

Білі джинси цього літа буквально захопили модний простір і не дивно. Вони свіжі, універсальні та завжди мають такий вигляд, ніби ви щойно з модного заходу. Серед тих, хто оцінив цей тренд, — блогерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай, яка показала, як носити такі штани стильно й без зайвих зусиль.

Новий стильний образ вона продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Які джинси носить Раміна

У своєму образі Раміна зробила ставку на простоту та контраст. Вона обрала широкі прямі джинси з високою талією — такий крій не лише додає комфорту, а й візуально подовжує ноги. Білий колір створює ефект чистоти та свіжості, а ще чудово підкреслює інші деталі образу.

Раміна. Фото: Instagram/raminalalala

До джинсів вона підібрала класичну чорну футболку, яку заправила всередину, підкресливши талію темним ременем із великою металевою пряжкою. Маленький чорний клатч і золоте кольє на руці додали елегантності, а чорні кеди з білою підошвою зберегли невимушений, міський настрій лука.

Стильний образ від Раміни. Фото: Instagram/raminalalala

І найкраще в таких джинсах те, що вони не "літній одноразовий" тренд. Восени їх можна легко адаптувати: просто замініть футболку на теплий светр або водолазку, а кеди на черевики чи стильні лофери.

Для прохолодних днів чудово підійде поєднання з тренчем, шкіряною курткою чи навіть об’ємним пальтом. Білий денім буде мати стильний вигляд і у монохромних комплектах або в дуеті з насиченими осінніми відтінками — бордовим, темно-зеленим чи карамельним.

Такі джинси — інвестиція не на один сезон, а на цілий рік. Вони підлаштовуються під настрій, погоду та ваш стиль, залишаючись модними у будь-яку пору.

