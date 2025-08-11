Видео
Модный пример — Рамина в самых эффектных джинсах сезона

Модный пример — Рамина в самых эффектных джинсах сезона

Дата публикации 11 августа 2025 08:40
Самые эффектные джинсы 2025 года — как их носит Рамина
Рамина. Фото: Instagram/raminalalala

Белые джинсы этим летом буквально захватили модное пространство и неудивительно. Они свежие, универсальные и всегда выглядят так, будто вы только что с модного мероприятия. Среди тех, кто оценил этот тренд, - блогер и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая показала, как носить такие брюки стильно и без лишних усилий.

Новый стильный образ она продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Какие джинсы носит Рамина

В своем образе Рамина сделала ставку на простоту и контраст. Она выбрала широкие прямые джинсы с высокой талией - такой крой не только добавляет комфорта, но и визуально удлиняет ноги. Белый цвет создает эффект чистоты и свежести, а еще прекрасно подчеркивает другие детали образа.

Раміна зробила ставку на білі джинси цього сезону
Рамина. Фото: Instagram/raminalalala

К джинсам она подобрала классическую черную футболку, которую заправила внутрь, подчеркнув талию темным ремнем с большой металлической пряжкой. Маленький черный клатч и золотое колье на руке добавили элегантности, а черные кеды с белой подошвой сохранили непринужденное, городское настроение лука.

Раміна уміло поєднала стиль і простоту в образі
Стильный образ от Рамины. Фото: Instagram/raminalalala

И самое лучшее в таких джинсах то, что они не "летний одноразовый" тренд. Осенью их можно легко адаптировать: просто замените футболку на теплый свитер или водолазку, а кеды на ботинки или стильные лоферы.

Для прохладных дней прекрасно подойдет сочетание с тренчем, кожаной курткой или даже объемным пальто. Белый деним будет стильно смотреться и в монохромных комплектах или в дуэте с насыщенными осенними оттенками — бордовым, темно-зеленым или карамельным.

Такие джинсы — инвестиция не на один сезон, а на целый год. Они подстраиваются под настроение, погоду и ваш стиль, оставаясь модными в любое время года.

Ранее мы писали о том, какие джинсы годами не выходят из моды.

Также мы сообщали, какие давно забытые джинсы неожиданно вернулись в 2025 году.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
