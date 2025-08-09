Відео
Головна Fashion Джинси, що роками не виходять з моди — вічна класика

Джинси, що роками не виходять з моди — вічна класика

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 11:12
Які джинси будуть у тренді завжди — найвигідніша модна інвестиція
Джинси прямого крою. Фото з Instagram

Уявити гардероб без джинсів неможливо. Це базова річ, яка пасує до усього. Стилізувати образи з такими штанами можна по-різному: в офіс на роботу, для зустрічі з друзями чи романтичного побачення. Головне — правильно підібрати модель, яка буде універсальною й роками залишатиметься у трендах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які джинси будуть в моді завжди

Якщо ви шукаєте джинси, які можна носити кілька сезонів поспіль, зверніть увагу на широкі моделі з прямим кроєм. Це саме та золота середина між надто вузькими skinny та дуже широкими baggy.

Які джинси будуть в моді завжди
Прямі темні джинси. Фото з Instagram

Прямі джинси мають зручну посадку та підходять до усього. З ними вдасться створити розслаблені, ділові, вишукані чи святкові образи. Такі штани можна поєднувати з топами, футболками, сорочками, блузам чи лонгами.

Які джинси будуть в моді завжди
Образ з прямими джинсами. Фото з Instagram

Крім того, прямі джинси можна легко стилізувати з образами на прохолодну погоду. До них пасуватимуть жакети, худі, кардигани чи куртки.

Які джинси будуть в моді завжди
Світлі прямі джинси. Фото з Instagram

Прямі джинси — це справді вигідна модна інвестиція. Вони прослужать не один рік й точно не вийдуть з трендів. Це вже класика, яка стала культовою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси обожнює носити Дженніфер Лопес.

Також ми розповідали про те, що краще обрати на осінь — джинси-кльош чи кюлоти.

мода одяг тренди Джинси штани
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
