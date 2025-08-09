Какие джинсы будут в тренде всегда — самая выгодная модная инвестиция

Джинсы прямого кроя. Фото из Instagram

Представить гардероб без джинсов невозможно. Это базовая вещь, которая подходит ко всему. Стилизовать образы с такими брюками можно по-разному: в офис на работу, для встречи с друзьями или романтического свидания. Главное — правильно подобрать модель, которая будет универсальной и годами будет оставаться в трендах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие джинсы будут в моде всегда

Если вы ищете джинсы, которые можно носить несколько сезонов подряд, обратите внимание на широкие модели с прямым кроем. Это именно та золотая середина между слишком узкими skinny и очень широкими baggy.

Прямые темные джинсы. Фото из Instagram

Прямые джинсы имеют удобную посадку и подходят ко всему. С ними удастся создать расслабленные, деловые, изысканные или праздничные образы. Такие брюки можно сочетать с топами, футболками, рубашками, блузами или лонгами.

Образ с прямыми джинсами. Фото из Instagram

Кроме того, прямые джинсы можно легко стилизовать с образами на прохладную погоду. К ним подойдут жакеты, худи, кардиганы или куртки.

Светлые прямые джинсы. Фото из Instagram

Прямые джинсы — это действительно выгодная модная инвестиция. Они прослужат не один год и точно не выйдут из трендов. Это уже классика, которая стала культовой.

