Джинсы, что годами не выходят из моды — вечная классика

Дата публикации 9 августа 2025 11:12
Какие джинсы будут в тренде всегда — самая выгодная модная инвестиция
Джинсы прямого кроя. Фото из Instagram

Представить гардероб без джинсов невозможно. Это базовая вещь, которая подходит ко всему. Стилизовать образы с такими брюками можно по-разному: в офис на работу, для встречи с друзьями или романтического свидания. Главное — правильно подобрать модель, которая будет универсальной и годами будет оставаться в трендах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие джинсы будут в моде всегда

Если вы ищете джинсы, которые можно носить несколько сезонов подряд, обратите внимание на широкие модели с прямым кроем. Это именно та золотая середина между слишком узкими skinny и очень широкими baggy.

Які джинси будуть в моді завжди
Прямые темные джинсы. Фото из Instagram

Прямые джинсы имеют удобную посадку и подходят ко всему. С ними удастся создать расслабленные, деловые, изысканные или праздничные образы. Такие брюки можно сочетать с топами, футболками, рубашками, блузами или лонгами.

Які джинси будуть в моді завжди
Образ с прямыми джинсами. Фото из Instagram

Кроме того, прямые джинсы можно легко стилизовать с образами на прохладную погоду. К ним подойдут жакеты, худи, кардиганы или куртки.

Які джинси будуть в моді завжди
Светлые прямые джинсы. Фото из Instagram

Прямые джинсы — это действительно выгодная модная инвестиция. Они прослужат не один год и точно не выйдут из трендов. Это уже классика, которая стала культовой.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы обожает носить Дженнифер Лопес.

Также мы рассказывали о том, что лучше выбрать на осень — джинсы-клеш или кюлоты.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
