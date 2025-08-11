Мешковатые джинсы в тренде 2025 года — в какие модели стоит инвестировать

Джинсы свободного кроя, которые стоит купить в 2025 году
Найти идеальные джинсы — это почти как встретить настоящую любовь: всегда кажется, что они где-то существуют, но поиск может затянуться. Мода на деним меняется быстро, и успевать за всеми трендами — настоящее испытание. Еще несколько месяцев назад мы вспоминали о скинни и джинсах-сигаретах, рассматривали клеш и даже рваные модели. Но настоящими звездами последних сезонов стали мешковатые джинсы. Этой осенью они окажутся снова на пьедестале модных хитов.
Какие именно джинсы свободного кроя в тренде
Широкие, расслабленные и немного бунтарские — baggy-джинсы снова в коллекциях ведущих брендов. В новых показах Collina Strada, Molly Goddard и Valentino они появляются в самых разных вариациях: от "папиных" моделей до мягких, почти пижамных силуэтов. Они вернулись в моду, потому что сейчас прежде всего сейчас ценится комфорт, свобода движения и немного ностальгии по 90-м.
А еще — это беспроигрышная инвестиция. Если подобрать универсальную пару, она прослужит несколько сезонов и всегда будет выглядеть актуально. Главное, найти тот крой, который подчеркнет ваш стиль, а не спрячет его за слишком большими формами.
4 пары мешковатых джинсов от мировых брендов
"Папины" джинсы Levi's — немного олдскульные, с легкой небрежностью, что делает образ непринужденным.
Abrand со средней посадкой — идеальны для сочетания с короткими топами и оверсайз-свитерами.
Rolla's в морском стиле — с широкими штанинами, которые красиво двигаются при ходьбе. Отдельного внимания стоят накладные карманы, которые добавляют изюминку этим джинсам.
Cotton On расслабленного кроя — комфорт на каждый день, который не требует усилий, чтобы выглядеть стильно.
Так что, если ищете деним, который идеально сочетает трендовость и комфорт, то самое время дать шанс мешковатым джинсам.
