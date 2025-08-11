Видео
Главная Fashion Джинсы свободного кроя, которые стоит купить в 2025 году

Джинсы свободного кроя, которые стоит купить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 19:15
Мешковатые джинсы в тренде 2025 года — в какие модели стоит инвестировать
Девушка в топе и джинсах. Фото: Freepik

Найти идеальные джинсы — это почти как встретить настоящую любовь: всегда кажется, что они где-то существуют, но поиск может затянуться. Мода на деним меняется быстро, и успевать за всеми трендами — настоящее испытание. Еще несколько месяцев назад мы вспоминали о скинни и джинсах-сигаретах, рассматривали клеш и даже рваные модели. Но настоящими звездами последних сезонов стали мешковатые джинсы. Этой осенью они окажутся снова на пьедестале модных хитов.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Какие именно джинсы свободного кроя в тренде

Широкие, расслабленные и немного бунтарские — baggy-джинсы снова в коллекциях ведущих брендов. В новых показах Collina Strada, Molly Goddard и Valentino они появляются в самых разных вариациях: от "папиных" моделей до мягких, почти пижамных силуэтов. Они вернулись в моду, потому что сейчас прежде всего сейчас ценится комфорт, свобода движения и немного ностальгии по 90-м.

А еще — это беспроигрышная инвестиция. Если подобрать универсальную пару, она прослужит несколько сезонов и всегда будет выглядеть актуально. Главное, найти тот крой, который подчеркнет ваш стиль, а не спрячет его за слишком большими формами.

4 пары мешковатых джинсов от мировых брендов

"Папины" джинсы Levi's — немного олдскульные, с легкой небрежностью, что делает образ непринужденным.

Джинси з ноткою ностальгії за минулим
Джинсы Levi's. Фото: Vogue

Abrand со средней посадкой — идеальны для сочетания с короткими топами и оверсайз-свитерами.

Джинси з низькою посадкою залишаються в тренді
Abrand со средней посадкой. Фото: Vogue

Rolla's в морском стиле — с широкими штанинами, которые красиво двигаются при ходьбе. Отдельного внимания стоят накладные карманы, которые добавляют изюминку этим джинсам.

Накладні кишені на джинсах в моді
Джинсы Rolla's. Фото: Vogue

Cotton On расслабленного кроя — комфорт на каждый день, который не требует усилий, чтобы выглядеть стильно.

В цих джинсах завжди будете мати стильний вигляд
Джинсы Cotton On. Фото: Vogue

Так что, если ищете деним, который идеально сочетает трендовость и комфорт, то самое время дать шанс мешковатым джинсам.

Ранее мы писали о том, в каких эффектных джинсах появилась Рамина.

Также мы сообщали, какие джинсы остаются вечной классикой.

мода тренды Джинсы стиль 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
