Мешковатые джинсы в тренде 2025 года — в какие модели стоит инвестировать

Девушка в топе и джинсах. Фото: Freepik

Найти идеальные джинсы — это почти как встретить настоящую любовь: всегда кажется, что они где-то существуют, но поиск может затянуться. Мода на деним меняется быстро, и успевать за всеми трендами — настоящее испытание. Еще несколько месяцев назад мы вспоминали о скинни и джинсах-сигаретах, рассматривали клеш и даже рваные модели. Но настоящими звездами последних сезонов стали мешковатые джинсы. Этой осенью они окажутся снова на пьедестале модных хитов.

Об этом пишет Vogue.

Какие именно джинсы свободного кроя в тренде

Широкие, расслабленные и немного бунтарские — baggy-джинсы снова в коллекциях ведущих брендов. В новых показах Collina Strada, Molly Goddard и Valentino они появляются в самых разных вариациях: от "папиных" моделей до мягких, почти пижамных силуэтов. Они вернулись в моду, потому что сейчас прежде всего сейчас ценится комфорт, свобода движения и немного ностальгии по 90-м.

А еще — это беспроигрышная инвестиция. Если подобрать универсальную пару, она прослужит несколько сезонов и всегда будет выглядеть актуально. Главное, найти тот крой, который подчеркнет ваш стиль, а не спрячет его за слишком большими формами.

4 пары мешковатых джинсов от мировых брендов

"Папины" джинсы Levi's — немного олдскульные, с легкой небрежностью, что делает образ непринужденным.

Джинсы Levi's. Фото: Vogue

Abrand со средней посадкой — идеальны для сочетания с короткими топами и оверсайз-свитерами.

Abrand со средней посадкой. Фото: Vogue

Rolla's в морском стиле — с широкими штанинами, которые красиво двигаются при ходьбе. Отдельного внимания стоят накладные карманы, которые добавляют изюминку этим джинсам.

Джинсы Rolla's. Фото: Vogue

Cotton On расслабленного кроя — комфорт на каждый день, который не требует усилий, чтобы выглядеть стильно.

Джинсы Cotton On. Фото: Vogue

Так что, если ищете деним, который идеально сочетает трендовость и комфорт, то самое время дать шанс мешковатым джинсам.

