Головна Fashion Модні джинси, які ніколи не втратять актуальності

Модні джинси, які ніколи не втратять актуальності

Дата публікації: 13 серпня 2025 11:22
Джинси, що завжди в моді — безпрограшні моделі на роки
Джинси. Фото: Freepik

Джинси — це та сама база, без якої неможливо уявити гардероб. Їх давно придумали у всіх можливих фасонах, тож завдання лише одне — знайти пару штанів, яка ідеально сідає, підкреслює фігуру, приховує дрібні недоліки та легко вписується у будь-який образ. З корсетом, легкою блузкою, оверсайз-сорочкою чи звичайною футболкою — джинси завжди працюють. Потрібно тільки правильно підібрати модель і стиль.

Новини.LIVE пояснить детальніше, на що звернути особливу увагу. 

Стильні джинси на будь-який сезон

Якщо любите обтислі варіанти, то зверніть увагу на скінні. Вони знову в тренді, але поєднувати їх краще з вільним "верхом" — футболкою, жакетом чи об’ємною сорочкою. Ще один варіант — буткати, суміш скінні та легкого кльошу: вони витягують силует і додають зросту, особливо з невеликим підбором.

Деякі джинси надійно закріпились в трендах
Джинси з натяком на кльош. Фото з Instagram

Якщо не любите вузькі фасони, тоді ваш вибір — широкі або класичні кльош. Вони зручні, стильні та чудово працюють у поєднанні з приталеним або компактним верхом. А для тих, хто шукає вічну класику, — прямі джинси, які не виходять із моди, підходять навіть для офісу й роблять фігуру стрункішою.

Прямі джинси завжди будуть класикою
Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Матеріал теж має значення. Якісний денім повинен бути щільним, але не "дубовим" — щоб тримав форму і був комфортним. Універсальний вибір — сині або блакитні джинси, бо вони підходять під будь-який колір і стиль. Але якщо хочеться різноманітності, варто додати в колекцію білі — ідеальні для теплого сезону, або ж сірі й чорні — практичні, стильні та доречні цілий рік.

Який колір джинсів найбільш універсальний
Світлі джинси. Фото з Instagram

Зараз, коли магазини пропонують знижки, — найкращий момент знайти ту саму пару джинсів на осінь, яка прослужить вам не один сезон.

Раніше ми писали про те, що мішкуваті джинси варті особливої уваги у 2025 році.

Також ми повідомляли, якими ефектними джинсами вразила усіх Раміна.

мода тренди Джинси стиль штани
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
