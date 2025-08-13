Видео
Модные джинсы, которые никогда не потеряют актуальности

Модные джинсы, которые никогда не потеряют актуальности

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:22
Джинсы, которые всегда в моде — беспроигрышные модели на годы
Джинсы. Фото: Freepik

Джинсы — это та самая база, без которой невозможно представить гардероб. Их давно придумали во всех возможных фасонах, поэтому задача лишь одна: найти пару брюк, которая идеально садится, подчеркивает фигуру, скрывает мелкие недостатки и легко вписывается в любой образ. С корсетом, легкой блузкой, оверсайз-рубашкой или обычной футболкой — джинсы всегда работают. Нужно только правильно подобрать модель и стиль.

Новини.LIVE объяснит подробнее, на что обратить особое внимание.

Стильные джинсы на любой сезон

Если любите облегающие варианты, то обратите внимание на скинни. Они снова в тренде, но сочетать их лучше со свободным "верхом" — футболкой, жакетом или объемной рубашкой. Еще один вариант — буткаты, смесь скинни и легкого клеша: они вытягивают силуэт и добавляют роста, особенно с небольшим каблуком.

Деякі джинси надійно закріпились в трендах
Джинсы с намеком на клеш. Фото из Instagram

Если не любите узкие фасоны, тогда ваш выбор — широкие или классические клеш. Они удобные, стильные и отлично работают в сочетании с приталенным или компактным верхом. А для тех, кто ищет вечную классику, — прямые джинсы, которые не выходят из моды, подходят даже для офиса и делают фигуру стройнее.

Прямі джинси завжди будуть класикою
Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

Материал тоже имеет значение. Качественный деним должен быть плотным, но не "дубовым" — чтобы держал форму и был комфортным. Универсальный выбор — синие или голубые джинсы, так как они подходят под любой цвет и стиль. Но если хочется разнообразия, стоит добавить в коллекцию белые — идеальные для теплого сезона, или же серые и черные — практичные, стильные и уместные круглый год.

Який колір джинсів найбільш універсальний
Светлые джинсы. Фото из Instagram

Сейчас, когда магазины предлагают скидки, — лучший момент найти ту самую пару джинсов на осень, которая прослужит вам не один сезон.

Ранее мы писали о том, что мешковатые джинсы стоят особого внимания в 2025 году.

Также мы сообщали, какими эффектными джинсами поразила всех Рамина.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
