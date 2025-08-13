Джинси з 90-х в центрі уваги — головний модний акцент осені-2025

Джинси. Фото: Freepik

Мода рухається по колу, і в цьому є особлива магія. Те, що ще кілька десятиліть тому вважали непомітним чи навіть нудним, сьогодні повертається у новому світлі та знову стає бажаним. Уже кілька сезонів поспіль на подіумах та в гардеробах модниць панує дух 90-х. Це час простих силуетів, зручних речей і легкого бунтарства. Джинси тієї епохи вже давно повернули собі звання must-have.

Новини.LIVE розповість про модель джинсів з 90-х, яка в тренді буде ще роки.

З чим носити трендові джинси восени

Головною жирною лінією у трендах осінь-зима 2025/2026 проходить денім. І тут варто зупинитися на беззаперечному фавориті — прямих джинсах. Вони не просто класика — це річ, яка рятує в ті моменти, коли здається, що "нічого вдягти". Прямий крій підходить усім типам фігур, не обмежує рухів і легко поєднується з будь-яким верхом. В офіс їх можна одягнути з лаконічною сорочкою й піджаком, додавши човники для більшої елегантності.

Для прогулянки містом оберіть светр оверсайз і кросівки або ж байкерську куртку й лофери — вийде комфортно й з характером.

Прямі джинси в тренді. Фото з Instagram

Ще один секрет успіху таких джинсів — у кольорі та фактурі. Цієї осені дизайнери пропонують віддати перевагу насиченим глибоким відтінкам синього, приглушеному сірому та благородному чорному. А любителям оригінальності варто звернути увагу на моделі з легким вінтажним ефектом або декоративними швами.

Джинси з чоботами. Фото з Instagram

Також варто згадати про інші культові речі — вільні сорочки, кроп-топи, блузи з відкритими плечима та фактурними ґудзиками. Вони знову стають тими акцентами, що роблять образ стильним, навіть якщо ви вдягли найпростіші штани чи джинси.

