Головна Fashion Модні джинси сезону осінь-2025 з відтінком 90-х

Модні джинси сезону осінь-2025 з відтінком 90-х

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 19:22
Джинси з 90-х в центрі уваги — головний модний акцент осені-2025
Джинси. Фото: Freepik

Мода рухається по колу, і в цьому є особлива магія. Те, що ще кілька десятиліть тому вважали непомітним чи навіть нудним, сьогодні повертається у новому світлі та знову стає бажаним. Уже кілька сезонів поспіль на подіумах та в гардеробах модниць панує дух 90-х. Це час простих силуетів, зручних речей і легкого бунтарства. Джинси тієї епохи вже давно повернули собі звання must-have.

Новини.LIVE розповість про модель джинсів з 90-х, яка в тренді буде ще роки.

Читайте також:

З чим носити трендові джинси восени

Головною жирною лінією у трендах осінь-зима 2025/2026 проходить денім. І тут варто зупинитися на беззаперечному фавориті — прямих джинсах. Вони не просто класика — це річ, яка рятує в ті моменти, коли здається, що "нічого вдягти". Прямий крій підходить усім типам фігур, не обмежує рухів і легко поєднується з будь-яким верхом. В офіс їх можна одягнути з лаконічною сорочкою й піджаком, додавши човники для більшої елегантності.

Для прогулянки містом оберіть светр оверсайз і кросівки або ж байкерську куртку й лофери — вийде комфортно й з характером.

Прямі джинси мають бути у кожної
Прямі джинси в тренді. Фото з Instagram

Ще один секрет успіху таких джинсів — у кольорі та фактурі. Цієї осені дизайнери пропонують віддати перевагу насиченим глибоким відтінкам синього, приглушеному сірому та благородному чорному. А любителям оригінальності варто звернути увагу на моделі з легким вінтажним ефектом або декоративними швами.

Цієї осені в моді будуть прямі джинси
Джинси з чоботами. Фото з Instagram

Також варто згадати про інші культові речі — вільні сорочки, кроп-топи, блузи з відкритими плечима та фактурними ґудзиками. Вони знову стають тими акцентами, що роблять образ стильним, навіть якщо ви вдягли найпростіші штани чи джинси.

Раніше ми писали про те, чому мішкуваті джинси теж потрібно приміряти цієї осені.

Також ми повідомляли, до якого стильного светра придивитись в холодну пору року.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
