Модний светр осені-2025, який доповнить будь-який офісний look

Дата публікації: 12 серпня 2025 08:40
Ідеальний светр для ділових образів — найпрактичніший тренд осені-2025
Дівчина в яскравому светрі. Фото: Freepik

Його носили студенти елітних американських університетів, у ньому знімалися зірки Голлівуду 90-х, а тепер він знову на піку популярності. Мова про светр із V-подібним вирізом — це не просто тепла річ на осінь, а справжній символ стилю, який легко вписати в сучасний гардероб.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Який светр вибрати на осінь

Ще на початку ХХ століття такий крій з’явився на спортивних майданчиках — гольф, теніс, інші "світські" види спорту. Тоді це була революція, адже це був зручний, практичний і водночас елегантний одяг, який мав доречний вигляд і на полі, і після гри. У 50-х він став частиною стилю preppy і студенти Ліги плюща вдягали светри із сорочками, поєднуючи їх із вовняними бомберами та ідеально відпрасованими штанами.

Практичний светр на будь-яку подію
Bottega Veneta весна-літо 2025. Photo: GoRunway.com

У 90-х та 2000-х такий светр уже вважався класикою. Ми бачили його в кіно, серіалах і навіть на червоних доріжках. А кілька років тому Celine повернули його на подіум, і з того часу він не зникає з модних колекцій.

Цей светр можна побачити всюди в 2025
Bottega Veneta Resort 2025. Photo: GoRunway.com

Сезон 2025 закріпив його статус must-have. The Row та Bottega Veneta показали стримані, мінімалістичні версії, які мають ще дорожчий та стильніший вигляд. І головне, що цей светр універсальний. Його можна одягнути поверх білої сорочки для офісу чи з джинсами для прогулянки — і в кожному з цих випадків светр матиме бездоганний вигляд.

Светр, що вже став класикою
The Row весна-літо 2025. Photo: GoRunway.com

В цілому, саме восени час дістати або купити свій V-neck. Він не просто гріє, а й розповідає історію про стиль, який пережив десятки років і залишається актуальним.

Раніше ми писали про те, які ще речі будуть мати попит восени.

Також ми повідомляли, яку модель джинсів приміряла Раміна цього сезону.

мода осінь тренди речі стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
