Ідеальний светр для ділових образів — найпрактичніший тренд осені-2025

Його носили студенти елітних американських університетів, у ньому знімалися зірки Голлівуду 90-х, а тепер він знову на піку популярності. Мова про светр із V-подібним вирізом — це не просто тепла річ на осінь, а справжній символ стилю, який легко вписати в сучасний гардероб.

Ще на початку ХХ століття такий крій з’явився на спортивних майданчиках — гольф, теніс, інші "світські" види спорту. Тоді це була революція, адже це був зручний, практичний і водночас елегантний одяг, який мав доречний вигляд і на полі, і після гри. У 50-х він став частиною стилю preppy і студенти Ліги плюща вдягали светри із сорочками, поєднуючи їх із вовняними бомберами та ідеально відпрасованими штанами.

У 90-х та 2000-х такий светр уже вважався класикою. Ми бачили його в кіно, серіалах і навіть на червоних доріжках. А кілька років тому Celine повернули його на подіум, і з того часу він не зникає з модних колекцій.

Сезон 2025 закріпив його статус must-have. The Row та Bottega Veneta показали стримані, мінімалістичні версії, які мають ще дорожчий та стильніший вигляд. І головне, що цей светр універсальний. Його можна одягнути поверх білої сорочки для офісу чи з джинсами для прогулянки — і в кожному з цих випадків светр матиме бездоганний вигляд.

В цілому, саме восени час дістати або купити свій V-neck. Він не просто гріє, а й розповідає історію про стиль, який пережив десятки років і залишається актуальним.

