Базові речі на осінь, які полегшать вибір щоранку

Базові речі на осінь, які полегшать вибір щоранку

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:30
Речі, з яких легко скласти будь-який осінній лук — стильна база
Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Базовий гардероб — це не про суворий мінімалізм і точно не про стандартну "капсулу" з картинок у Pinterest. Це про речі, які ви носите знову і знову. Ті самі улюблені прямі джинси, в яких завжди комфортно. Біла сорочка, що рятує у будь-якій ситуації. Сукня, яка допомагає мати впевнений вигляд, навіть коли здається, що "нічого одягнути". Це основа вашого стилю, той самий фундамент, на який легко "будувати" будь-який образ.

Новини.LIVE розповість більше про те, з чого має складатись базовий гардероб на осінь.

Читайте також:

Базові речі на кожен день, що знадобляться восени

База — це набір універсальних речей, які поєднуються між собою без зайвих зусиль. І це точно не жорсткий перелік з "10 must-have". У кожного він свій: зручний, якісний і такий, що підходить саме вашому ритму життя. Чим сильніша база, тим легше додати щось трендове чи яскраве і мати стильний вигляд без зайвих витрат часу.

Футболка завжди була базовою річчю в гардеробі
Футболка з джинсами. Фото з Instagram

Цього сезону на думку стилістів, варто звернути увагу на сині прямі джинси — вічна класика, яка пасує до будь-якого верху. Також зверніть увагу на короткий бежевий тренч, що ідеально підходить для мінливої погоди.

Ну і не забувайте про білу футболку як універсальну основу для будь-якого образу. Лофери ж завжди додадуть елегантності й залишаться зручними навіть у насичений день.

Речі, з якими легко скомбінувати образ
Стильний осінній лук. Фото з Instagram

В цілому, для когось must-have — класичні штани, а для когось — ідеально посаджені джогери. Хтось не уявляє базу без сукні-футляра, а комусь потрібна вільна сорочка оверсайз і улюблений денім. Одним словом, не женіться за чужими шаблонами, а створюйте свої. Бо справжній стиль починається там, де речі працюють на вас, а не ви на речі.

Раніше ми писали про те, які деталі в жіночому одязі привертають найбільше уваги у чоловіків.

Також ми повідомляли, які речі не підлягають поверненню після покупки.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
