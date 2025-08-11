Речі, з яких легко скласти будь-який осінній лук — стильна база

Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Базовий гардероб — це не про суворий мінімалізм і точно не про стандартну "капсулу" з картинок у Pinterest. Це про речі, які ви носите знову і знову. Ті самі улюблені прямі джинси, в яких завжди комфортно. Біла сорочка, що рятує у будь-якій ситуації. Сукня, яка допомагає мати впевнений вигляд, навіть коли здається, що "нічого одягнути". Це основа вашого стилю, той самий фундамент, на який легко "будувати" будь-який образ.

Базові речі на кожен день, що знадобляться восени

База — це набір універсальних речей, які поєднуються між собою без зайвих зусиль. І це точно не жорсткий перелік з "10 must-have". У кожного він свій: зручний, якісний і такий, що підходить саме вашому ритму життя. Чим сильніша база, тим легше додати щось трендове чи яскраве і мати стильний вигляд без зайвих витрат часу.

Футболка з джинсами. Фото з Instagram

Цього сезону на думку стилістів, варто звернути увагу на сині прямі джинси — вічна класика, яка пасує до будь-якого верху. Також зверніть увагу на короткий бежевий тренч, що ідеально підходить для мінливої погоди.

Ну і не забувайте про білу футболку як універсальну основу для будь-якого образу. Лофери ж завжди додадуть елегантності й залишаться зручними навіть у насичений день.

Стильний осінній лук. Фото з Instagram

В цілому, для когось must-have — класичні штани, а для когось — ідеально посаджені джогери. Хтось не уявляє базу без сукні-футляра, а комусь потрібна вільна сорочка оверсайз і улюблений денім. Одним словом, не женіться за чужими шаблонами, а створюйте свої. Бо справжній стиль починається там, де речі працюють на вас, а не ви на речі.

