Вещи, из которых легко составить любой осенний лук — стильная база

Базовый гардероб — это не про строгий минимализм и точно не про стандартную "капсулу" из картинок в Pinterest. Это про вещи, которые вы носите снова и снова. Те самые любимые прямые джинсы, в которых всегда комфортно. Белая рубашка, которая спасает в любой ситуации. Платье, которое помогает выглядеть уверенно, даже когда кажется, что "нечего надеть". Это основа вашего стиля, тот самый фундамент, на который легко "строить" любой образ.

Новини.LIVE расскажет больше о том, из чего должен состоять базовый гардероб на осень.

Базовые вещи на каждый день, которые понадобятся осенью

База — это набор универсальных вещей, которые сочетаются между собой без лишних усилий. И это точно не жесткий перечень из "10 must-have". У каждого он свой: удобный, качественный и подходящий именно вашему ритму жизни. Чем сильнее база, тем легче добавить что-то трендовое или яркое и выглядеть стильно без лишних затрат времени.

В этом сезоне по мнению стилистов, стоит обратить внимание на синие прямые джинсы — вечная классика, которая подходит к любому верху. Также обратите внимание на короткий бежевый тренч, идеально подходящий для переменчивой погоды.

Ну и не забывайте о белой футболке как универсальной основе для любого образа. Лоферы же всегда добавят элегантности и останутся удобными даже в насыщенный день.

В целом, для кого-то must-have — классические брюки, а для кого-то — идеально посаженные джоггеры. Кто-то не представляет базу без платья-футляра, а кому-то нужна свободная рубашка оверсайз и любимый деним. Одним словом, не гонитесь за чужими шаблонами, а создавайте свои. Потому что настоящий стиль начинается там, где вещи работают на вас, а не вы на вещи.

