Повернення одягу — які речі не приймуть назад в магазині

Не все, що ми купуємо в магазині, можна повернути назад, навіть якщо річ не була використана. Українське законодавство чітко регламентує, які товари не підлягають поверненню. І навіть якщо ви не зняли бірку, не відкривали упаковку та не користувались річчю, продавець все одно може відмовити у поверненні, не порушивши закон.

Відповідну інформацію ми взяли в Держпродспоживслужбі.

Який одяг не можна повернути

Спідня білизна — це включає трусики, бюстгальтери, піжами, халати та навіть нічні сорочки. Купальні костюми та корсети також потрапляють під це правило. Важливо пам’ятати, що навіть якщо ви не користувались річчю, а просто поміряли її і вирішили, що вона не підходить, магазин все одно не зобов'язаний прийняти товар назад. Це правило створене для забезпечення гігієни, адже спідня білизна — інтимний товар.

Панчішно-шкарпеткові вироби — сюди входять не тільки звичайні шкарпетки, а й гольфи, колготки та інші подібні вироби. Причина в тому, що такі речі контактують безпосередньо зі шкірою, і знову ж таки, через гігієнічні міркування, їх не можна повернути. І навіть якщо ви не носили пару колготок, повернути їх не вдасться.

Індивідуальне замовлення — якщо одяг виготовляли спеціально для вас, під ваші мірки, він не підлягає поверненню. Цей одяг шиється спеціально під вас, з урахуванням ваших розмірів і побажань, і не може бути перепроданий іншому покупцеві. Наприклад, якщо ви замовили сукню або костюм, які були зроблені на замовлення, магазин не має обов’язку прийняти їх назад, навіть якщо вони вам не підійшли.

Рукавички — дивно, але це правда. Рукавички, незалежно від матеріалу, також не можна повернути. Хоча вони як звичайний аксесуар, вони підпадають під ті ж самі правила, що й спідня білизна або інші гігієнічні товари, через їх часте використання і прямий контакт з руками.

Товари з ознаками використання — якщо ви носили одяг, або навіть просто приміряли його і він виглядає так, наче його використовували, магазин не прийме товар назад, навіть якщо бірка залишилась на місці. Виняток становлять лише речі з виробничими дефектами, коли товар не відповідає стандартам або має явні недоліки. У такому випадку можна звертатися до магазину або продавця за поверненням або обміном товару.

Загалом, будь-який товар, що має явні ознаки використання, не підлягає поверненню, навіть якщо ви не порушили упаковку чи бирки. Єдиним винятком є продукти з дефектами виробництва.

