Возврат одежды - какие вещи не примут обратно в магазине

Не все, что мы покупаем в магазине, можно вернуть обратно, даже если вещь не была использована. Украинское законодательство четко регламентирует, какие товары не подлежат возврату. И даже если вы не сняли бирку, не открывали упаковку и не пользовались вещью, продавец все равно может отказать в возврате, не нарушив закон.

Соответствующую информацию мы взяли в Госпродпотребслужбе.

Какую одежду нельзя вернуть

Нижнее белье — это включает трусики, бюстгальтеры, пижамы, халаты и даже ночные рубашки. Купальные костюмы и корсеты также попадают под это правило. Важно помнить, что даже если вы не пользовались вещью, а просто померили ее и решили, что она не подходит, магазин все равно не обязан принять товар обратно. Это правило создано для обеспечения гигиены, ведь нижнее белье — интимный товар.

Чулочно-носочные изделия — сюда входят не только обычные носки, но и гольфы, колготки и другие подобные изделия. Причина в том, что такие вещи контактируют непосредственно с кожей, и опять же, по гигиеническим соображениям, их нельзя вернуть. И даже если вы не носили пару колготок, вернуть их не удастся.

Индивидуальный заказ — если одежду изготавливали специально для вас, под ваши мерки, она не подлежит возврату. Эта одежда шьется специально под вас, с учетом ваших размеров и пожеланий, и не может быть перепродана другому покупателю. Например, если вы заказали платье или костюм, которые были сделаны на заказ, магазин не обязан принять их обратно, даже если они вам не подошли.

Перчатки — странно, но это правда. Перчатки, независимо от материала, также нельзя вернуть. Хотя они как обычный аксессуар, они подпадают под те же самые правила, что и нижнее белье или другие гигиенические товары, из-за их частого использования и прямого контакта с руками.

Товары с признаками использования — если вы носили одежду, или даже просто примеряли ее и она выглядит так, как будто ее использовали, магазин не примет товар обратно, даже если бирка осталась на месте. Исключение составляют лишь вещи с производственными дефектами, когда товар не соответствует стандартам или имеет явные недостатки. В таком случае можно обращаться в магазин или к продавцу за возвратом или обменом товара.

В общем, любой товар, имеющий явные признаки использования, не подлежит возврату, даже если вы не нарушили упаковку или бирки. Единственным исключением являются продукты с дефектами производства.

