Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Что из одежды нельзя вернуть после покупки

Что из одежды нельзя вернуть после покупки

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:40
Возврат одежды - какие вещи не примут обратно в магазине
Женщины в магазине. Фото: Freepik

Не все, что мы покупаем в магазине, можно вернуть обратно, даже если вещь не была использована. Украинское законодательство четко регламентирует, какие товары не подлежат возврату. И даже если вы не сняли бирку, не открывали упаковку и не пользовались вещью, продавец все равно может отказать в возврате, не нарушив закон.

Соответствующую информацию мы взяли в Госпродпотребслужбе.

Реклама
Читайте также:

Какую одежду нельзя вернуть

Нижнее белье — это включает трусики, бюстгальтеры, пижамы, халаты и даже ночные рубашки. Купальные костюмы и корсеты также попадают под это правило. Важно помнить, что даже если вы не пользовались вещью, а просто померили ее и решили, что она не подходит, магазин все равно не обязан принять товар обратно. Это правило создано для обеспечения гигиены, ведь нижнее белье — интимный товар.

Спідню білизну в магазині обміняти не вийде
Нижнее белье. Фото: Freepik

Чулочно-носочные изделия — сюда входят не только обычные носки, но и гольфы, колготки и другие подобные изделия. Причина в том, что такие вещи контактируют непосредственно с кожей, и опять же, по гигиеническим соображениям, их нельзя вернуть. И даже если вы не носили пару колготок, вернуть их не удастся.

Индивидуальный заказ — если одежду изготавливали специально для вас, под ваши мерки, она не подлежит возврату. Эта одежда шьется специально под вас, с учетом ваших размеров и пожеланий, и не может быть перепродана другому покупателю. Например, если вы заказали платье или костюм, которые были сделаны на заказ, магазин не обязан принять их обратно, даже если они вам не подошли.

Перчатки — странно, но это правда. Перчатки, независимо от материала, также нельзя вернуть. Хотя они как обычный аксессуар, они подпадают под те же самые правила, что и нижнее белье или другие гигиенические товары, из-за их частого использования и прямого контакта с руками.

Рукавички не можна повернути в магазин
Девушка в перчатках. Фото: Freepik

Товары с признаками использования — если вы носили одежду, или даже просто примеряли ее и она выглядит так, как будто ее использовали, магазин не примет товар обратно, даже если бирка осталась на месте. Исключение составляют лишь вещи с производственными дефектами, когда товар не соответствует стандартам или имеет явные недостатки. В таком случае можно обращаться в магазин или к продавцу за возвратом или обменом товара.

В общем, любой товар, имеющий явные признаки использования, не подлежит возврату, даже если вы не нарушили упаковку или бирки. Единственным исключением являются продукты с дефектами производства.

Ранее мы писали о том, какие вещи неожиданно вернутся в моду осенью-2025.

Также мы сообщали, в чем ходить осенью, чтобы быть в центре внимания.

мода одежда магазины вещи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации