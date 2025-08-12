Видео
Модный свитер осени-2025, который дополнит любой офисный look

Модный свитер осени-2025, который дополнит любой офисный look

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 08:40
Идеальный свитер для деловых образов — самый практичный тренд осени-2025
Девушка в ярком свитере. Фото: Freepik

Его носили студенты элитных американских университетов, в нем снимались звезды Голливуда 90-х, а теперь он снова на пике популярности. Речь о свитере с V-образным вырезом — это не просто теплая вещь на осень, а настоящий символ стиля, который легко вписать в современный гардероб.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Какой свитер выбрать на осень

Еще в начале ХХ века такой крой появился на спортивных площадках — гольф, теннис, другие "светские" виды спорта. Тогда это была революция, ведь это была удобная, практичная и одновременно элегантная одежда, которая выглядела уместно и на поле, и после игры. В 50-х он стал частью стиля preppy и студенты Лиги плюща надевали свитера с рубашками, сочетая их с шерстяными бомберами и идеально отутюженными брюками.

Практичний светр на будь-яку подію
Bottega Veneta весна-лето 2025. Фото: GoRunway.com

В 90-х и 2000-х такой свитер уже считался классикой. Мы видели его в кино, сериалах и даже на красных дорожках. А несколько лет назад Celine вернули его на подиум, и с тех пор он не исчезает из модных коллекций.

Цей светр можна побачити всюди в 2025
Bottega Veneta Resort 2025. Фото: GoRunway.com

Сезон 2025 закрепил его статус must-have. The Row и Bottega Veneta показали сдержанные, минималистичные версии, которые выглядят еще дороже и стильнее. И главное, что этот свитер универсален. Его можно надеть поверх белой рубашки для офиса или с джинсами для прогулки — и в каждом из этих случаев свитер будет выглядеть безупречно.

Светр, що вже став класикою
The Row весна-лето 2025. Фото: GoRunway.com

В целом, именно осенью нужно достать или купить свой V-neck. Он не просто греет, но и рассказывает историю о стиле, который пережил десятки лет и остается актуальным.

Ранее мы писали о том, какие еще вещи будут пользоваться спросом осенью.

Также мы сообщали, какую модель джинсов примеряла Рамина в этом сезоне.

мода осень тренды вещи стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
