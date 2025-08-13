Видео
Модные джинсы сезона осень-2025 с оттенком 90-х

Модные джинсы сезона осень-2025 с оттенком 90-х

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 19:22
Джинсы из 90-х в центре внимания — главный модный акцент осени-2025
Джинсы. Фото: Freepik

Мода движется по кругу, и в этом есть особая магия. То, что еще несколько десятилетий назад считали незаметным или даже скучным, сегодня возвращается в новом свете и снова становится желанным. Уже несколько сезонов подряд на подиумах и в гардеробах модниц царит дух 90-х. Это время простых силуэтов, удобных вещей и легкого бунтарства. Джинсы той эпохи уже давно вернули себе звание must-have.

Новини.LIVE расскажет о модели джинсов из 90-х, которая в тренде будет еще годы.

Читайте также:

С чем носить трендовые джинсы осенью

Главной жирной линией в трендах осень-зима 2025/2026 проходит деним. И здесь стоит остановиться на безоговорочном фаворите — прямых джинсах. Они не просто классика — это вещь, которая спасает в те моменты, когда кажется, что "нечего надеть". Прямой крой подходит всем типам фигур, не стесняет движений и легко сочетается с любым верхом. В офис их можно надеть с лаконичной рубашкой и пиджаком, добавив лодочки для большей элегантности.

Для прогулки по городу выберите свитер оверсайз и кроссовки или же байкерскую куртку и лоферы — получится комфортно и с характером.

Прямі джинси мають бути у кожної
Прямые джинсы в тренде. Фото из Instagram

Еще один секрет успеха таких джинсов — в цвете и фактуре. Этой осенью дизайнеры предлагают отдать предпочтение насыщенным глубоким оттенкам синего, приглушенному серому и благородному черному. А любителям оригинальности стоит обратить внимание на модели с легким винтажным эффектом или декоративными швами.

Цієї осені в моді будуть прямі джинси
Джинсы с сапогами. Фото из Instagram

Также стоит вспомнить о других культовых вещах — свободных рубашках, кроп-топах, блузах с открытыми плечами и фактурными пуговицами. Они снова становятся теми акцентами, которые делают образ стильным, даже если вы надели самые простые брюки или джинсы.

Ранее мы писали о том, почему мешковатые джинсы тоже нужно примерить этой осенью.

Также мы сообщали, к какому стильному свитеру присмотреться в холодное время года.

мода осень тренды Джинсы стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
