Какие джинсы в 2025-2026 будут признаком безвкусицы — главные антитренды

Девушка в джинсах с низкой посадкой. Фото: Freepik

С модой всегда непросто: сегодня вещь на пике популярности, а уже завтра ее называют полным провалом. Джинсы — любимый элемент гардероба многих женщин, но и среди них есть модели, которые лучше оставить в прошлом.

Чтобы избежать стильных ошибок и выглядеть современно, Новини.LIVE расскажет, какие фасоны джинсов уже давно потеряли актуальность.

Джинсы, потерявшие актуальность

Низкая посадка

Да, когда-то они вернулись на подиумы и даже появились в гардеробах звезд. Но быстро стало понятно: это не про комфорт и не про стиль. В итоге даже те, кто пробовал вернуть их в моду, снова перешли на высокую талию. Так что если у вас еще сохранилась пара таких джинсов, то смело прячьте подальше.

Джинсы с низкой посадкой. Фото из Instagram

Скинни

Все мы проходили через этот этап: узкие джинсы, которые сидят "как вторая кожа". Ими восхищались и одновременно критиковали — даже врачи говорили об их вредности для здоровья.

Джинсы-скинни. Фото из Instagram

Главная причина, почему мы отказались от скинни, проста: надоело постоянно втискиваться в них и жить в диетах ради пары облегающих штанов. Вернутся ли они? Мода циклична, так что, возможно, когда-то снова. Но сейчас лучше оставить их в покое.

Джинсы с декором

Стразы, пайетки, бусины — все это уже выглядит устаревшим. Такой декор ассоциируется скорее с подростковой модой 2000-х, чем со стильным современным образом. Если хотите выглядеть трендово, выбирайте простые и чистые формы без лишних деталей.

Джинсы с декором. Фото из Instagram

В 2025-м в моде остаются лаконичность, удобство и красивый крой. Чем проще джинсы — тем больше шансов, что они будут выглядеть дорого и стильно.

