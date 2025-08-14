Модні джинси на всі часи — фасони, що не вийдуть з тренду

Вічний тренд — джинси, що пасують у будь-яку епоху
Сірі джинси — це той випадок, коли мода і практичність ідеально зливаються. Вони стали справжнім маст-хевом осені 2025 року, і не дарма. На відміну від класичних синіх, які вже є майже в кожному гардеробі, сірий колір має свіжий, сучасний вигляд та легко адаптується під будь-який стиль — від офісного до вуличного.
Про це пише Vogue.
Чому саме сірі джинси варті уваги цієї осені
За останні сезони сірі джинси стали улюбленцями модних блогерів і знаменитостей. Їх часто можна побачити на подіумах та в стрітстайл-луках. Наприклад, Белла Хадід носить їх із об’ємними светрами та масивними черевиками, а Кендалл Дженнер з білими сорочками та човниками на підборах.
Ще один плюс — різноманіття відтінків. Є світло-сірі, що створюють легкий, майже літній настрій, і глибокі графітові, які додають образу строгості та загадковості. Темно-сірі моделі вдалий вигляд мають у холодну пору року, адже чудово поєднуються з пальто, пуховиками та тренчами.
Щодо фасонів, то у 2025 році варто придивитися до трьох ключових:
- Мішкуваті сірі джинси — найзручніший варіант, ідеально пасує до об’ємних светрів, худі та кросівок.
- Прямі сірі джинси — класика, яка пасує майже всім і легко вписується у ділові або casual-образи.
- Широкі сірі джинси — сучасний тренд, що додає легкості та молодіжної недбалості образу.
Щоб сірі джинси мали вдалий вигляд в образі, стилісти радять поєднувати їх з контрастним верхом — білою сорочкою, яскравим светром або шкіряною курткою. А якщо хочеться акценту, додайте до образу кольоровий ремінь чи сумку.
Такі джинси можна носити цілий рік, і вони не втратять актуальності — це інвестиція, яка точно себе виправдає.
Раніше ми писали про те, які штани вже стали антитрендовими цього року.
Також ми повідомляли про давно забуту модель джинсів, про які раптом усі знову заговорили.
Читайте Новини.LIVE!