Модні джинси на всі часи — фасони, що не вийдуть з тренду

Дівчина в сірих джинсах. Фото: Freepik

Сірі джинси — це той випадок, коли мода і практичність ідеально зливаються. Вони стали справжнім маст-хевом осені 2025 року, і не дарма. На відміну від класичних синіх, які вже є майже в кожному гардеробі, сірий колір має свіжий, сучасний вигляд та легко адаптується під будь-який стиль — від офісного до вуличного.

Про це пише Vogue.

Чому саме сірі джинси варті уваги цієї осені

За останні сезони сірі джинси стали улюбленцями модних блогерів і знаменитостей. Їх часто можна побачити на подіумах та в стрітстайл-луках. Наприклад, Белла Хадід носить їх із об’ємними светрами та масивними черевиками, а Кендалл Дженнер з білими сорочками та човниками на підборах.

Сірі джинси з сорочкою. Фото з Instagram

Ще один плюс — різноманіття відтінків. Є світло-сірі, що створюють легкий, майже літній настрій, і глибокі графітові, які додають образу строгості та загадковості. Темно-сірі моделі вдалий вигляд мають у холодну пору року, адже чудово поєднуються з пальто, пуховиками та тренчами.

Сірі джинси. Фото з Instagram

Щодо фасонів, то у 2025 році варто придивитися до трьох ключових:

Мішкуваті сірі джинси — найзручніший варіант, ідеально пасує до об’ємних светрів, худі та кросівок.

Прямі сірі джинси — класика, яка пасує майже всім і легко вписується у ділові або casual-образи.

Широкі сірі джинси — сучасний тренд, що додає легкості та молодіжної недбалості образу.

Щоб сірі джинси мали вдалий вигляд в образі, стилісти радять поєднувати їх з контрастним верхом — білою сорочкою, яскравим светром або шкіряною курткою. А якщо хочеться акценту, додайте до образу кольоровий ремінь чи сумку.

Мішкуваті сірі джинси. Фото з Instagram

Такі джинси можна носити цілий рік, і вони не втратять актуальності — це інвестиція, яка точно себе виправдає.

