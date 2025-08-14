Модные джинсы на все времена — фасоны, которые не выйдут из тренда

Девушка в серых джинсах. Фото: Freepik

Серые джинсы — это тот случай, когда мода и практичность идеально сливаются. Они стали настоящим маст-хэвом осени 2025 года, и не зря. В отличие от классических синих, которые уже есть почти в каждом гардеробе, серый цвет выглядит свежо, современно и легко адаптируется под любой стиль — от офисного до уличного.

Почему именно серые джинсы достойны внимания этой осенью

За последние сезоны серые джинсы стали любимчиками модных блогеров и знаменитостей. Их часто можно увидеть на подиумах и в стритстайл-луках. Например, Белла Хадид носит их с объемными свитерами и массивными ботинками, а Кендалл Дженнер с белыми рубашками и лодочками на каблуках.

Серые джинсы с рубашкой. Фото из Instagram

Еще один плюс — многообразие оттенков. Есть светло-серые, создающие легкое, почти летнее настроение, и глубокие графитовые, которые добавляют образу строгости и загадочности. Темно-серые модели удачно смотрятся в холодное время года, ведь прекрасно сочетаются с пальто, пуховиками и тренчами.

Серые джинсы. Фото из Instagram

Что касается фасонов, то в 2025 году стоит присмотреться к трем ключевым:

Мешковатые серые джинсы — самый удобный вариант, идеально подходит к объемным свитерам, худи и кроссовкам.

Прямые серые джинсы — классика, которая подходит почти всем и легко вписывается в деловые или casual-образы.

Широкие серые джинсы — современный тренд, добавляющий легкости и молодежной небрежности образу.

Чтобы серые джинсы удачно смотрелись в образе, стилисты советуют сочетать их с контрастным верхом — белой рубашкой, ярким свитером или кожаной курткой. А если хочется акцента, добавьте к образу цветной ремень или сумку.

Мешковатые серые джинсы. Фото из Instagram

Такие джинсы можно носить круглый год, и они не потеряют актуальности — это инвестиция, которая точно себя оправдает.

