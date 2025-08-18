Які джинси у 2025-2026 будуть ознакою несмаку — головні антитренди

Дівчина в джинсах з низькою посадкою. Фото: Freepik

З модою завжди непросто: сьогодні річ на піку популярності, а вже завтра її називають повним провалом. Джинси — улюблений елемент гардероба багатьох жінок, але й серед них є моделі, які краще залишити в минулому.

Щоб уникнути стильних помилок і мати сучасний вигляд, Новини.LIVE розповість, які фасони джинсів вже давно втратили актуальність.

Реклама

Читайте також:

Джинси, що втратили актуальність

Низька посадка

Так, колись вони повернулися на подіуми й навіть з’явилися у гардеробах зірок. Але швидко стало зрозуміло: це не про комфорт і не про стиль. Зрештою навіть ті, хто пробував повернути їх у моду, знову перейшли на високу талію. Тож якщо у вас ще збереглася пара таких джинсів, то сміливо ховайте подалі.

Джинси з низькою посадкою. Фото з Instagram

Скіні

Усі ми проходили через цей етап: вузькі джинси, які сидять "як друга шкіра". Ними захоплювалися й водночас критикували — навіть лікарі говорили про їхню шкідливість для здоров’я.

Джинси-скіні. Фото з Instagram

Головна причина, чому ми відмовилися від скіні, проста: набридло постійно втискатися в них і жити в дієтах заради пари обтислих штанів. Чи повернуться вони? Мода циклічна, тож, можливо, колись знову. Але зараз краще дати їм спокій.

Джинси з декором

Стрази, паєтки, намистини — усе це вже має застарілий вигляд. Такий декор асоціюється радше з підлітковою модою 2000-х, ніж зі стильним сучасним образом. Якщо хочете мати трендовий вигляд, обирайте прості та чисті форми без зайвих деталей.

Джинси з декором. Фото з Instagram

У 2025-му в моді залишаються лаконічність, зручність і гарний крій. Чим простіші джинси — тим більше шансів, що вони будуть мати дорогий і стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, які джинси будуть актуальними в будь-який рік та сезон.

Також ми повідомляли про трендові моделі джинсів з 90-х, що матимуть попит найближчим часом.