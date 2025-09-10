Відео
Рожеві джинси, які всі хочуть — головний must-have сезону

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:40
Рожеві джинси — тренд, який закохав у себе модниць
Рожеві джинси. Фото з Instagram

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" у 2023-му запустив справжній рожевий бум. Але ще раніше тренд підігрів П’єрпаоло Піччолі, який у 2022 році створив культовий відтінок Valentino Pink PP. Тоді рожевий вийшов за межі просто модного кольору і став символом сміливості, гри та впевненості. Тепер в моді і джинси цього кольору.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

У 2025-му ця хвиля вже трохи стихла, але рожевий не зник. Він залишився частиною тенденцій і навіть добрався до джинсів, перетворивши класичний денім на більш яскравий і характерний. І тепер рожеві джинси цілком претендують на звання нової бази щоденного гардероба.

Рожеві джинси опинились в трендах

Фібі Файло нещодавно показала рожеві джинси у відтінку, який нагадує її легендарний смокінг з колекції Céline 2011 року. Модель Zip з легким кроєм відрізняється сміливими блискавками ззаду — деталлю, яку дизайнерка вперше використала вже у власному бренді.

Для Файло денім завжди був ключовим: ще у часи Chloé вона експериментувала з високою талією та кльошем, що стали її підписом. Цю лінію сьогодні продовжує Чемена Камалі у Chloé — її весняно-літня колекція 2025-го нагадує ті самі силуети, але у сучаснішому прочитанні.

Рожеві джинси на піку популярності
Chloé. Фото: Vogue

В цілому, у цьому році рожевий денім можна побачити в різних інтерпретаціях. Loewe пропонують об’ємні "цукеркові" джинси, Acne Studios — витягнуті у блідо-рожевому відтінку, а Haikure створили плісировану версію. А вже восени інсайдерським "трофеєм" обіцяє стати кольоровий денім із дебютної колекції Джонатана Андерсона для Dior Men.

Рожевий денім можна по-різному стилізувати в образі
Dior Men. Фото: Vogue

Як носити рожевий денім

Багато хто ще сумнівається, чи варто вводити рожевий у гардероб. Однак головне — правильно його стилізувати. Достатньо поєднати рожеві джинси з базовими кольорами — білим, сірим чи чорним — і образ буде мати сучасний вигляд, без перевантаження деталями.

Рожевий денім сьогодні — це не просто тренд, а спосіб додати у буденність легкості й сміливості. І схоже, ця "нова база" затримається в гардеробах надовго.

Раніше ми писали про те, які джинси стали вічним трендом.

Також ми повідомляли, яку модель джинсів вже не варто носити цього сезону.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
