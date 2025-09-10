Рожеві джинси — тренд, який закохав у себе модниць

Рожеві джинси. Фото з Instagram

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" у 2023-му запустив справжній рожевий бум. Але ще раніше тренд підігрів П’єрпаоло Піччолі, який у 2022 році створив культовий відтінок Valentino Pink PP. Тоді рожевий вийшов за межі просто модного кольору і став символом сміливості, гри та впевненості. Тепер в моді і джинси цього кольору.

Про це пише Vogue.

У 2025-му ця хвиля вже трохи стихла, але рожевий не зник. Він залишився частиною тенденцій і навіть добрався до джинсів, перетворивши класичний денім на більш яскравий і характерний. І тепер рожеві джинси цілком претендують на звання нової бази щоденного гардероба.

Рожеві джинси опинились в трендах

Фібі Файло нещодавно показала рожеві джинси у відтінку, який нагадує її легендарний смокінг з колекції Céline 2011 року. Модель Zip з легким кроєм відрізняється сміливими блискавками ззаду — деталлю, яку дизайнерка вперше використала вже у власному бренді.

Для Файло денім завжди був ключовим: ще у часи Chloé вона експериментувала з високою талією та кльошем, що стали її підписом. Цю лінію сьогодні продовжує Чемена Камалі у Chloé — її весняно-літня колекція 2025-го нагадує ті самі силуети, але у сучаснішому прочитанні.

Chloé. Фото: Vogue

В цілому, у цьому році рожевий денім можна побачити в різних інтерпретаціях. Loewe пропонують об’ємні "цукеркові" джинси, Acne Studios — витягнуті у блідо-рожевому відтінку, а Haikure створили плісировану версію. А вже восени інсайдерським "трофеєм" обіцяє стати кольоровий денім із дебютної колекції Джонатана Андерсона для Dior Men.

Dior Men. Фото: Vogue

Як носити рожевий денім

Багато хто ще сумнівається, чи варто вводити рожевий у гардероб. Однак головне — правильно його стилізувати. Достатньо поєднати рожеві джинси з базовими кольорами — білим, сірим чи чорним — і образ буде мати сучасний вигляд, без перевантаження деталями.

Рожевий денім сьогодні — це не просто тренд, а спосіб додати у буденність легкості й сміливості. І схоже, ця "нова база" затримається в гардеробах надовго.

