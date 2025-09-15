З чим Дакота Джонсон носить джинси — прості ідеї для осені

Дакота Джонсон. Фото: кадр з відео

Штанів чи трендових спідниць зараз чимало, але джинси все одно залишаються нашим незамінним союзником у повсякденному гардеробі. Вони універсальні, зручні і допомагають швидко скласти стильний образ без зайвих зусиль. Саме тому завжди цікаво шукати нові комбінації та надихатися тим, як джинси носять зірки. Наприклад, відома акторка Дакота Джонсон.

В Elle поділилися декількома варіантами її образів, які ідеально підходять для осені.

Її стиль відомий мінімалізмом із родзинкою: вона легко поєднує джинси різних фасонів і відтінків, створюючи образи, які хочеться повторювати.

Стильні образи з джинсами дакота Джонсон

Темні джинси з боді та шкіряним тренчом

Класика, яка завжди працює. Темні джинси і боді створюють спокійний фон, а шкіряний тренч додає образу сміливості та характеру. Ідеально для тих днів, коли хочеться мати стильний вигляд, але без зайвої метушні.

Образ Дакоти з тренчем. Фото: Elle

Сині джинси з боді та замшевою курткою

Сині джинси чудово поєднуються з м’якою замшею. Такий комплект має теплий та затишний вигляд, а боді додає образу елегантної жіночності. Ідеальний вибір для ранньої осені та прогулянок у парку.

Джонсон в джинсах і замшевій куртці. Фото: Elle

Сині джинси та контрастний джемпер

За допомогою яскравого джемпера можна освіжити будь-який буденний образ. У випадку Дакоти це часто червоний відтінок, який миттєво робить звичайні джинси помітними і цікавими. Простий прийом, а ефект неймовірний.

Стильний образ з джемпером. Фото: Elle

Одним словом, джинси — це ідеальна базова річ. З ними можна експериментувати, додавати кольорові акценти та текстури, грати з фактурами і стилями. І, повірте, навіть прості поєднання можуть мати дорогий і сучасний вигляд, якщо надихатися зірковими прикладами.

