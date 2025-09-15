Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Легка елегантність — осінні луки Дакоти Джонсон з джинсами

Легка елегантність — осінні луки Дакоти Джонсон з джинсами

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:16
З чим Дакота Джонсон носить джинси — прості ідеї для осені
Дакота Джонсон. Фото: кадр з відео

Штанів чи трендових спідниць зараз чимало, але джинси все одно залишаються нашим незамінним союзником у повсякденному гардеробі. Вони універсальні, зручні і допомагають швидко скласти стильний образ без зайвих зусиль. Саме тому завжди цікаво шукати нові комбінації та надихатися тим, як джинси носять зірки. Наприклад, відома акторка Дакота Джонсон.

В Elle поділилися декількома варіантами її образів, які ідеально підходять для осені.

Реклама
Читайте також:

Її стиль відомий мінімалізмом із родзинкою: вона легко поєднує джинси різних фасонів і відтінків, створюючи образи, які хочеться повторювати.

Стильні образи з джинсами дакота Джонсон

Темні джинси з боді та шкіряним тренчом

Класика, яка завжди працює. Темні джинси і боді створюють спокійний фон, а шкіряний тренч додає образу сміливості та характеру. Ідеально для тих днів, коли хочеться мати стильний вигляд, але без зайвої метушні.

Дакота Джонсон вміє обирати стильні образи
Образ Дакоти з тренчем. Фото: Elle

Сині джинси з боді та замшевою курткою

Сині джинси чудово поєднуються з м’якою замшею. Такий комплект має теплий та затишний вигляд, а боді додає образу елегантної жіночності. Ідеальний вибір для ранньої осені та прогулянок у парку.

Замшева куртка має бути в гардеробі кожної
Джонсон в джинсах і замшевій куртці. Фото: Elle

Сині джинси та контрастний джемпер

За допомогою яскравого джемпера можна освіжити будь-який буденний образ. У випадку Дакоти це часто червоний відтінок, який миттєво робить звичайні джинси помітними і цікавими. Простий прийом, а ефект неймовірний.

З джинсами можна створити декілька стильних образів
Стильний образ з джемпером. Фото: Elle

Одним словом, джинси — це ідеальна базова річ. З ними можна експериментувати, додавати кольорові акценти та текстури, грати з фактурами і стилями. І, повірте, навіть прості поєднання можуть мати дорогий і сучасний вигляд, якщо надихатися зірковими прикладами.

Раніше ми писали про те, як по-новому носити джинси цього сезону.

Також ми повідомляли, якого кольору джинси раптом стали набирати популярності.

мода тренди Джинси стиль Дакота Джонсон
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації