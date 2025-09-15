Мереживо на джинсах — несподіваний тренд, що вражає

Джинси та хустка з мережива. Фото з Instagram

Джинси — річ, яка завжди рятує. Вони підходять і для роботи, і для прогулянки, і навіть для вечірки, якщо правильно підібрати верх. Але мода ніколи не стоїть на місці і навіть улюблений денім часом потребує свіжих рішень. І тепер на перший план виходить несподіваний дует — джинси з мереживом.

Це поєднання вже охрестили одним із головних трендів 2025 року. Ідея не нова, але саме зараз вона розквітла на подіумах і в Instagram. Стилісти закохалися в цей мікс, бо він об’єднує дві протилежності: практичність і ніжність.

Як носити джинси з мереживом

Базові джинси

Обирайте прямий крій або легкий oversize з високою посадкою. Світло-блакитний денім — універсальний варіант, який легко комбінувати.

Мереживна сукня або спідниця

Напівпрозора сукня-комбінація чи спідниця міді поверх джинсів — сміливе рішення, яке має легкий й невимушений вигляд. Краще віддати перевагу ніжному мереживу в білому чи пастельних відтінках. Для контрасту — чорне.

Хустка з мережева. Фото з Instagram

Простий верх

Щоб не перевантажувати образ, залиште мереживо головною "родзинкою". Білий лонгслів, класична футболка або тонкий светр створять правильний баланс.

Взуття та аксесуари

Тут можна грати на контрасті: грубі кросівки, балетки чи мюлі. Додайте маленьку сумку та мінімалістичні прикраси, щоб образ мав завершений вигляд.

Джинси з мереживом. Фото з Instagram

Мереживо додає жіночності навіть найстриманішим джинсам. Такий мікс має свіжий й незвичний вигляд, але водночас залишається зручним для щоденного життя. Це спосіб покращити базовий look без особливих зусиль.

