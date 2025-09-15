Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Fashion Джинси з мереживом — тренд, який підкорює модниць

Джинси з мереживом — тренд, який підкорює модниць

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 08:40
Мереживо на джинсах — несподіваний тренд, що вражає
Джинси та хустка з мережива. Фото з Instagram

Джинси — річ, яка завжди рятує. Вони підходять і для роботи, і для прогулянки, і навіть для вечірки, якщо правильно підібрати верх. Але мода ніколи не стоїть на місці і навіть улюблений денім часом потребує свіжих рішень. І тепер на перший план виходить несподіваний дует — джинси з мереживом.

Новини.LIVE розповість більше про це трендове поєднання.

Реклама
Читайте також:

Це поєднання вже охрестили одним із головних трендів 2025 року. Ідея не нова, але саме зараз вона розквітла на подіумах і в Instagram. Стилісти закохалися в цей мікс, бо він об’єднує дві протилежності: практичність і ніжність.

Як носити джинси з мереживом

Базові джинси

Обирайте прямий крій або легкий oversize з високою посадкою. Світло-блакитний денім — універсальний варіант, який легко комбінувати.

Мереживна сукня або спідниця

Напівпрозора сукня-комбінація чи спідниця міді поверх джинсів — сміливе рішення, яке має легкий й невимушений вигляд. Краще віддати перевагу ніжному мереживу в білому чи пастельних відтінках. Для контрасту — чорне.

Мережева хустка давно підкорила тренди
Хустка з мережева. Фото з Instagram

Простий верх

Щоб не перевантажувати образ, залиште мереживо головною "родзинкою". Білий лонгслів, класична футболка або тонкий светр створять правильний баланс.

Взуття та аксесуари

Тут можна грати на контрасті: грубі кросівки, балетки чи мюлі. Додайте маленьку сумку та мінімалістичні прикраси, щоб образ мав завершений вигляд.

Джинси з мереживом будуть завжди мати стильний вигляд
Джинси з мереживом. Фото з Instagram

Мереживо додає жіночності навіть найстриманішим джинсам. Такий мікс має свіжий й незвичний вигляд, але водночас залишається зручним для щоденного життя. Це спосіб покращити базовий look без особливих зусиль.

Раніше ми писали про те, який улюблений образ моделей з джинсами варто спробувати повторити цієї осені.

Також ми повідомляли, що Джей Ло показала стильні образи цього сезону.

мода тренди аксесуари Джинси стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації