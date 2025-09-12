Відео
Дженніфер Лопес продемонструвала трендові джинси сезону

Дженніфер Лопес продемонструвала трендові джинси сезону

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:13
Джинси, що задали тон осені-2025 — з чим їх носить Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Білі джинси зазвичай уявляються як деталь літніх образів: легкі топи, сандалі та сонячні дні. Але цього року стилісти вирішили ламати стереотипи. Восени білий денім стає не просто доречним, а одним із ключових трендів. Його вже активно вплітають у сезонні капсули, поєднуючи з теплими фактурами, масивними светрами та класичними пальтами.

Новини.LIVE на прикладі відомої акторки та співачки Джей Ло покаже, як можна стилізувати ці джинси в образі.

Читайте також:

Приклад стильного образу від Дженніфер Лопес

Зірка показала, як носити білі джинси так, щоб мати одночасно стильний і невимушений вигляд. Вона обрала прямий фасон трохи вкороченої довжини, аби відкрити щиколотки. У поєднанні з білою сорочкою та худі з лаконічною синьою вишивкою вийшов свіжий монохром. На ногах смугасті еспадрильї, які розбавили стриманий образ і додали йому грайливості.

Джей Ло приміряла трендові білі джинси
Білі джинси в образі Джей Ло. Фото: Instagram/jlo

Цей ансамбль — ідеальний приклад стилю casual chic: комфорт і елегантність в одному флаконі. 

Чому варто додати білі джинси до осіннього гардероба

Білий денім легко дружить не лише з літніми речами. Він має чудовий вигляд в парі з вовною, кашеміром, шкірою чи твідом. Це база, яку можна підлаштувати під будь-який сезон.

До того ж осінь традиційно асоціюється з темними кольорами, але білі джинси роблять образ легшим і охайнішим. Вони додають елегантності навіть найпростішим комбінаціям.

Білі джинси можуть стати базовою річчю в гардеробі
Білі джинси. Фото з Instagram

Взагалі, білий — чудовий фон для яскравих акцентів. Чорне пальто, коричневий светр чи сірий кардиган одразу грають новими барвами, коли з’являються поруч із білим денімом.

Одним словом, білі джинси вже точно не залишаться річчю "на літо". У 2025-му вони впевнено переходять у розряд мастхевів осіннього гардероба. Це та сама база, яка дозволяє експериментувати і завжди мати сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, на що звернути увагу при купівлі джинсів, щоб вони ідеально сіли по фігурі.

Також ми повідомляли, які джинси є не тільки зручними та практичними, але і модними.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
