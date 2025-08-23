Відео
Головна Fashion Як підібрати джинси по фігурі — не знадобиться і примірка

Як підібрати джинси по фігурі — не знадобиться і примірка

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 08:40
Джинси, що ідеально підійдуть саме вам — за якими критеріями обрати
Дівчина тримає джинси в руках. Фото: Freepik

Часто буває складно обрати джинси, які будуть сидіти по фігурі ідеально. Однак насправді є три прості способи, що допоможуть це зробити. Ба більше, так вам навіть не доведеться приміряти штани — вони точно підійдуть.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла блогерка Софія Сізова.

Читайте також:

Три способи підібрати джинси, що підкреслять фігуру

Спосіб №1

Аби обрати джинси, що ідеально вам підійдуть, стисніть руку в кулак та вставте її у пояс джинсів. Рука має ідеально влазити — без сильного тиску та не занадто вільно. Це означатиме, що джинси добре сядуть на вашу фігуру.

Три способи підібрати джинси, що підкреслять фігуру
Перший спосіб підібрати джинси. Фото: кадр з відео

Спосіб №2

Другий спосіб допоможе легко визначити обхват талії. Для цього обгорніть пояс джинсів навколо шиї. Краї штанів повинні зійтись — це означатиме, що вони вашого розміру.

Три способи підібрати джинси, що підкреслять фігуру
Другий спосіб підібрати джинси. Фото: кадр з відео

Спосіб №3

Третій спосіб допоможе визначити довжину штанів. Потрібно взяти краї та розтягнути їх руками. Як зазначає Софія Сізова, це й буде та сама довжина, яка вам ідеально пасуватиме. До того ж такий спосіб підкаже, чи не будуть джинси короткими.

Три способи підібрати джинси, що підкреслять фігуру
Третій спосіб підібрати джинси. Фото: кадр з відео

Ці прості лайфхаки допоможуть зрозуміти, чи підійдуть вам джинси. До того, ж таким чином можна обирати й будь-які інші штани. Такі способи справді заощадять час та допоможуть зробити вдалий вибір, однак найнадійнішим методом підбору ідеальних штанів буде все ж примірка. Це зайвий раз перестрахує вас та дасть змогу одразу ж оцінити, чи подобається вам така модель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вдало стилізувати білі джинси у 2025 році.

Також ми розповідали про те, які моделі джинсів вважаються антитрендом — вони більше не в моді.

мода поради Джинси стиль штани
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
